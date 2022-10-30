Полицейские Алматы задержали вооруженного мужчину на улице города

Фото: pexels

В соцсетях появилось видео, на котором неизвестные мужчины с оружием в руках ходят по городу Алматы. В полиции отреагировали на происшествие, сообщает Zakon.kz.

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