Полицейские Алматы задержали вооруженного мужчину на улице города
Фото: pexels
В соцсетях появилось видео, на котором неизвестные мужчины с оружием в руках ходят по городу Алматы. В полиции отреагировали на происшествие, сообщает Zakon.kz.
По данному факту Управлением полиции Алатауского района задержан гражданин 1997 года рождения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 части 1 УК РК ("Хулиганство"). Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Пресс-служба ДП города Алматы
В полиции добавили, что после ряда следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение.
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