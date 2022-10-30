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Неизвестный забросал коктейлями Молотова миграционный центр в Великобритании

Атаковал миграционный центр Фото: pexels
Отделение пограничной службы в британском Дувре подверглось нападению со стороны неизвестного мужчины, сообщает Zakon.kz.

Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью, пишет ТАСС.

Отмечается, что нападавший подъехал к центру на белом внедорожнике и бросил три зажигательных шашки в здание, однако одна из них не взорвалась. Затем мужчина совершил самоубийство.

Свидетели также рассказали, что через несколько минут на место прибыли сотрудники полиции, которые оцепили территорию.

По некоторым данным, инцидент произошел во время прибытия 1 тыс. мигрантов в Великобританию после пересечения Ла-Манша.

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