Daily Mail пишет, что телефон Лиз Трасс взломали российские хакеры

В британской прессе появилась информация о том, что телефон Лиз Трасс взломали хакеры, предположительно связанные с российскими спецслужбами, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Утверждается, что еще летом 2022 года телефон Трасс, тогда возглавлявшей Министерство иностранных дел Соединенного королевства, был взломан. Но премьер-министр страны Борис Джонсон и секретарь правительства Саймон Кейс эту информацию утаили.

Хакеры получили доступ к переписке политика за последний год, в том числе с бывшим министром предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенгом. В ней содержались детали переговоров с союзниками, данные о поставках оружия в Украину и другая секретная информация.

Как пишет газета, инцидент "вызвал абсолютную суматоху", а сам телефон поместили в закрытый сейф под охраной правительства, поскольку данные "были крайне компрометирующими".

Это не очень хорошо для спецслужб, если телефон министра иностранных дел может быть так легко украден для отправки щепетильных личных сообщений агентами, предположительно, работающими на Россию, - говорится в статье.

Кроме того, указывается, что Трасс опасалась обнародования информации о взломе. Она боялась, что, если новость об этом просочится в СМИ, это может помешать ей в гонке за пост премьер-министра.

Оппозиционные политики призывают провести расследование. Опубликованные сведения поднимают "чрезвычайно важные вопросы национальной безопасности", в том числе, почему и как произошла утечка информации, заявила, в частности, Иветт Купер из Лейбористской партии.