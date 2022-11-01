Вдохновленный космосом: в чем главная особенность нового смартфона HUAWEI nova 10 Pro

Корреспонденту Zakon.kz удалось выяснить, что из себя представляет новый смартфон серии HUAWEI nova 10 Pro: оценить его видимые преимущества, а также узнать, что нового внутри самого устройства.

Вы один из тех, кто давно задумывается о создании мини-блогов и качественного видео? Тогда наш совет придется весьма кстати. Не стоит тратить все свои сбережения на дорогую аппаратуру и дополнительные атрибуты. Воплотить все ваши мечты может новый смартфон от компании Huawei — HUAWEI nova 10 Pro.

Фото: Zakon.kz

HUAWEI nova 10 Pro – это отличный универсальный смартфон среднего класса, заслуживающий внимания, и вот почему.

Начнем с того, что этот современный гаджет оснащен OLED-экраном с высоким разрешением 120 Гц, качество фотографий и видео поражает передачей цвета, точностью малейших деталей, а еще четкостью изображения как в дневное время суток, так при искусственном освещении и даже в режиме ночной съемки.

Фото: Zakon.kz

Также есть возможность снимать фото и видео в нескольких режимах одновременно.

Фото: Zakon.kz

Комплект смартфонов HUAWEI давно стандартный. В него, кроме самого гаджета, входят:

сетевое зарядное устройство;

кабель USB;

силиконовый прозрачный чехол;

эджектор (скрепка для сим-карт).

Важно! Наушники в комплект не входят, и это, кстати, довольно давняя практика многих производителей смартфонов.

Видимо потому, что уже почти все пользователи перешли на беспроводные наушники.

Гаджет эргономичен (удобно держать в одной руке), практически невесом (всего 191 грамм) и прост в использовании. Серия HUAWEI nova 10 Pro представлена в двух цветах: мерцающий серебристый и сияющий черный.

Фото: Zakon.kz

Дизайн корпуса скромный, неброский и стильный одновременно. Кстати, сам корпус устройства выполнен из стекла, а его грани – из пластика. Подойдет как для искушенной молодежи, так и для деловых людей. Очень выгодно смотрится основная камера.

Дизайн камеры представляет собой эллипсообразный модуль, обрамленный золотистым кольцом (из пластика с глянцевым покрытием), которое напоминает кольца Сатурна. Эти детали отправляют нас в далекий и неизведанный мир звезд и планет. Именно тема космоса вдохновила компанию Huawei на создание линейки HUAWEI nova.

На овале камеры есть сенсор, он имеет размер 1/1,8 дюйма. И это AI-камера: AI Triple camera и 50MP RYYB Sensor.

В верхней части экрана размещена двойная камера, напоминающая капсулу. Ее можно использовать для съемки селфи с 60-МП сенсором с автофокусом и диафрагмой f/2,4, оснащенным ультраширокоугольным объективом, а также 8-МП сенсором с диафрагмой f/2,2 для портретной съемки.

Производитель утверждает, что на основании отслеживания полного фокусного расстояния и двойной автофокусировки фронтальные снимки и видео обладают высокой точностью передачи изображения.

В настройках можно отметить съемку видео с ближнего и дальнего расстояния одновременно, а также плавную смену фокуса с одного объекта на другой, алгоритмы распознавания портретного и фонового боке (размытость) и пятикратное приближение также в режиме видеосъемки.

Фото: Zakon.kz

Как снимает фронтальная камера HUAWEI nova 10 Pro:

видео с ЗУМом 0,7-5;

4К-видео на широкоугольную камеру;

можно снимать на оба модуля одновременно: на одной половине видео крупный план, на другой — общий. Или одновременно на основную и фронтальную камеры;

портреты с размытием (эффект боке).

Из плюсов: быстрая 100-ваттная зарядка, устройству будет достаточно 10 минут, чтобы зарядить смартфон с 20 до 80%, а 20 минут хватит, чтобы зарядить батарею до 100%. И вы всегда на связи и готовы снимать видео в любое время. К слову, это и дает смартфону огромное преимущество по сравнению с другими моделями и производителями.

Многие пользователи по всему миру уже успели оценить все преимущества нового смартфона, поскольку 4500 мА/ч с поддержкой технологии быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge Turbo 100 Вт дает неограниченные возможности работы устройства.

HUAWEI nova 10 Pro оснащен стереодинамиками. Смартфон отлично подходит для игр, работы и для тех, кто обожает фотографировать и снимать различные видео.

Фото: Zakon.kz

Этот гаджет – клад для тех, кто любит селфи, часто общается по видеосвязи, и в целом для полноценного видеоблогинга.

Для ценителей всяких тонкостей видео в этой модели также осталась функция "Видеоблог", которая была новинкой версии HUAWEI nova 9.

Эта функция позволяет снимать видео не только одновременно на обе камеры, но и сразу с несколькими фокусными расстояниями. Одним словом, это встроенный видеоредактор, с его помощью можно снимать клипы и даже короткометражки, и тут же накладывать музыку и другие спецэффекты. Все зависит от ваших желаний и воображения.

На мой взгляд, у данной модели смартфона есть несколько незначительных недостатков. Так, в нем отсутствует защита от пыли и воды, а также нет поддержки 5G, но в Казахстане это еще не скоро может пригодиться, поскольку систему еще тестируют.

За что еще можно добавить устройству дополнительные баллы:

высокая продолжительность автономной работы при просмотре различных соцсетей, сайтов и воспроизведении видео;

громкие стереодинамики;

отличная производительность и хорошая стабильность в играх;

превосходное качество фотографий как днем, так и ночью;

безукоризненное селфи;

фронтальное двойное видео;

0,7-кратная широкоугольная съемка;

8MП портретная камера с ЗУМ;

суперночной снимок;

ультратонкий дизайн с тонкой рамкой (nova 10 pro-7.88mm; nova 10-6.88mm);

100Вт HUAWEI SuperCharge Turbo: 10 минут зарядки;

эффективное жидкостное охлаждение — свобода от перегревания и шума.

HUAWEI nova 10 Pro – обладатель тройной камеры с 50-МП основным модулем RYYB, что уже стало традицией для бренда. Как отмечает сам производитель, такая технология позволяет добиться более высокого качества изображения.

Фото: Zakon.kz

HUAWEI nova 10 Pro имеет 6,7-дюймовый экран со сканером отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. Можно также выбрать систему распознавания лица. Если, к примеру, ваши пальцы влажные, она выполняется при помощи фронтальной камеры.

Телефон обеспечивает быструю автофокусировку, цветокоррекцию, эффективное улавливание звука и функции редактирования. Целая съемочная группа внутри смартфона, готовая приступить к работе в любой момент.

Также в настройках есть опция защиты зрения. Это режим с теплыми оттенками цветов, причем ваш смартфон сам подберет для вас нужное разрешение, цвет экрана, размер шрифта, что тоже удобно.

Большое впечатление осталось от возможности делать невероятные кадры, используя функцию макроснимка с расстояния всего 2 см.

Фото: Zakon.kz

Чтобы все вышеперечисленное работало без сбоя, в устройство встроен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 642L.

У данной модели объем оперативной памяти составляет 8 Гб и есть флеш-накопитель на 256 Гб.

Еще следует обратить внимание на то, что по умолчанию установлены мобильные сервисы Huawei и магазин приложений HUAWEI AppGallery.

Казахстанцы могут сделать предварительный заказ смартфона HUAWEI nova 10 Pro уже с 1 по 9 ноября и получить возможность сэкономить 159 990 тенге.

Как и на другие Android-устройства на HUAWEI nova 10 Pro можно устанавливать APK-файлы. Но не советую ставить что-либо из непроверенных источников, несмотря на то, что в смартфоне предусмотрена проверка файлов на вирусы.

Эта версия гаджета от предыдущей модели HUAWEI nova 9 отличается в основном более усовершенствованной моделью фронтальной камеры. А значит, дает своему обладателю еще больше возможностей быть модным и мобильным, что немаловажно в наше время.

HUAWEI nova 10 Pro будет особо интересен тем, кто любит качественные селфи, делает профессиональный видеоконтент в соцсетях и постоянно ведет видеообзоры.

Поэтому есть повод присмотреться к этой модели нового поколения смартфона.

HUAWEI nova 10 Pro — это одна из лучших камер для селфи у вас в кармане.

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