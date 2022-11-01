Вдохновленный космосом: в чем главная особенность нового смартфона HUAWEI nova 10 Pro
Вы один из тех, кто давно задумывается о создании мини-блогов и качественного видео? Тогда наш совет придется весьма кстати. Не стоит тратить все свои сбережения на дорогую аппаратуру и дополнительные атрибуты. Воплотить все ваши мечты может новый смартфон от компании Huawei — HUAWEI nova 10 Pro.
Фото: Zakon.kz
HUAWEI nova 10 Pro – это отличный универсальный смартфон среднего класса, заслуживающий внимания, и вот почему.
Начнем с того, что этот современный гаджет оснащен OLED-экраном с высоким разрешением 120 Гц, качество фотографий и видео поражает передачей цвета, точностью малейших деталей, а еще четкостью изображения как в дневное время суток, так при искусственном освещении и даже в режиме ночной съемки.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Комплект смартфонов HUAWEI давно стандартный. В него, кроме самого гаджета, входят:
сетевое зарядное устройство;
кабель USB;
силиконовый прозрачный чехол;
эджектор (скрепка для сим-карт).
Важно! Наушники в комплект не входят, и это, кстати, довольно давняя практика многих производителей смартфонов.
Видимо потому, что уже почти все пользователи перешли на беспроводные наушники.
Гаджет эргономичен (удобно держать в одной руке), практически невесом (всего 191 грамм) и прост в использовании. Серия HUAWEI nova 10 Pro представлена в двух цветах: мерцающий серебристый и сияющий черный.
Фото: Zakon.kz
Дизайн корпуса скромный, неброский и стильный одновременно. Кстати, сам корпус устройства выполнен из стекла, а его грани – из пластика. Подойдет как для искушенной молодежи, так и для деловых людей. Очень выгодно смотрится основная камера.
Дизайн камеры представляет собой эллипсообразный модуль, обрамленный золотистым кольцом (из пластика с глянцевым покрытием), которое напоминает кольца Сатурна. Эти детали отправляют нас в далекий и неизведанный мир звезд и планет. Именно тема космоса вдохновила компанию Huawei на создание линейки HUAWEI nova.
На овале камеры есть сенсор, он имеет размер 1/1,8 дюйма. И это AI-камера: AI Triple camera и 50MP RYYB Sensor.
В верхней части экрана размещена двойная камера, напоминающая капсулу. Ее можно использовать для съемки селфи с 60-МП сенсором с автофокусом и диафрагмой f/2,4, оснащенным ультраширокоугольным объективом, а также 8-МП сенсором с диафрагмой f/2,2 для портретной съемки.
Производитель утверждает, что на основании отслеживания полного фокусного расстояния и двойной автофокусировки фронтальные снимки и видео обладают высокой точностью передачи изображения.
В настройках можно отметить съемку видео с ближнего и дальнего расстояния одновременно, а также плавную смену фокуса с одного объекта на другой, алгоритмы распознавания портретного и фонового боке (размытость) и пятикратное приближение также в режиме видеосъемки.
Фото: Zakon.kz
Как снимает фронтальная камера HUAWEI nova 10 Pro:
видео с ЗУМом 0,7-5;
4К-видео на широкоугольную камеру;
можно снимать на оба модуля одновременно: на одной половине видео крупный план, на другой — общий. Или одновременно на основную и фронтальную камеры;
портреты с размытием (эффект боке).
Из плюсов: быстрая 100-ваттная зарядка, устройству будет достаточно 10 минут, чтобы зарядить смартфон с 20 до 80%, а 20 минут хватит, чтобы зарядить батарею до 100%. И вы всегда на связи и готовы снимать видео в любое время. К слову, это и дает смартфону огромное преимущество по сравнению с другими моделями и производителями.
Многие пользователи по всему миру уже успели оценить все преимущества нового смартфона, поскольку 4500 мА/ч с поддержкой технологии быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge Turbo 100 Вт дает неограниченные возможности работы устройства.
HUAWEI nova 10 Pro оснащен стереодинамиками. Смартфон отлично подходит для игр, работы и для тех, кто обожает фотографировать и снимать различные видео.
Фото: Zakon.kz
Этот гаджет – клад для тех, кто любит селфи, часто общается по видеосвязи, и в целом для полноценного видеоблогинга.
Для ценителей всяких тонкостей видео в этой модели также осталась функция "Видеоблог", которая была новинкой версии HUAWEI nova 9.
Эта функция позволяет снимать видео не только одновременно на обе камеры, но и сразу с несколькими фокусными расстояниями. Одним словом, это встроенный видеоредактор, с его помощью можно снимать клипы и даже короткометражки, и тут же накладывать музыку и другие спецэффекты. Все зависит от ваших желаний и воображения.
На мой взгляд, у данной модели смартфона есть несколько незначительных недостатков. Так, в нем отсутствует защита от пыли и воды, а также нет поддержки 5G, но в Казахстане это еще не скоро может пригодиться, поскольку систему еще тестируют.
За что еще можно добавить устройству дополнительные баллы:
высокая продолжительность автономной работы при просмотре различных соцсетей, сайтов и воспроизведении видео;
громкие стереодинамики;
отличная производительность и хорошая стабильность в играх;
превосходное качество фотографий как днем, так и ночью;
безукоризненное селфи;
фронтальное двойное видео;
0,7-кратная широкоугольная съемка;
8MП портретная камера с ЗУМ;
суперночной снимок;
ультратонкий дизайн с тонкой рамкой (nova 10 pro-7.88mm; nova 10-6.88mm);
100Вт HUAWEI SuperCharge Turbo: 10 минут зарядки;
эффективное жидкостное охлаждение — свобода от перегревания и шума.
HUAWEI nova 10 Pro – обладатель тройной камеры с 50-МП основным модулем RYYB, что уже стало традицией для бренда. Как отмечает сам производитель, такая технология позволяет добиться более высокого качества изображения.
Фото: Zakon.kz
HUAWEI nova 10 Pro имеет 6,7-дюймовый экран со сканером отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. Можно также выбрать систему распознавания лица. Если, к примеру, ваши пальцы влажные, она выполняется при помощи фронтальной камеры.
Телефон обеспечивает быструю автофокусировку, цветокоррекцию, эффективное улавливание звука и функции редактирования. Целая съемочная группа внутри смартфона, готовая приступить к работе в любой момент.
Также в настройках есть опция защиты зрения. Это режим с теплыми оттенками цветов, причем ваш смартфон сам подберет для вас нужное разрешение, цвет экрана, размер шрифта, что тоже удобно.
Большое впечатление осталось от возможности делать невероятные кадры, используя функцию макроснимка с расстояния всего 2 см.
Фото: Zakon.kz
Чтобы все вышеперечисленное работало без сбоя, в устройство встроен восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 642L.
У данной модели объем оперативной памяти составляет 8 Гб и есть флеш-накопитель на 256 Гб.
Еще следует обратить внимание на то, что по умолчанию установлены мобильные сервисы Huawei и магазин приложений HUAWEI AppGallery.
Казахстанцы могут сделать предварительный заказ смартфона HUAWEI nova 10 Pro уже с 1 по 9 ноября и получить возможность сэкономить 159 990 тенге.
Как и на другие Android-устройства на HUAWEI nova 10 Pro можно устанавливать APK-файлы. Но не советую ставить что-либо из непроверенных источников, несмотря на то, что в смартфоне предусмотрена проверка файлов на вирусы.
Эта версия гаджета от предыдущей модели HUAWEI nova 9 отличается в основном более усовершенствованной моделью фронтальной камеры. А значит, дает своему обладателю еще больше возможностей быть модным и мобильным, что немаловажно в наше время.
HUAWEI nova 10 Pro будет особо интересен тем, кто любит качественные селфи, делает профессиональный видеоконтент в соцсетях и постоянно ведет видеообзоры.
Поэтому есть повод присмотреться к этой модели нового поколения смартфона.
HUAWEI nova 10 Pro — это одна из лучших камер для селфи у вас в кармане.
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