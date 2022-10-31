Байден поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Президент США заявил, что с нетерпением ждет совместной работы по продолжению сотрудничества между странами, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден поздравил Лулу да Силву с избранием на пост президента Бразилии.

Экс-президент Бразилии, представляющий левую Партию трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва набрал 50,87% голосов.

Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах и пользовался огромной популярностью. Впоследствии он был осужден на 12 лет по обвинению в коррупции, однако Верховный суд отменил приговор, что позволило ему вновь баллотироваться на выборах.

Как сообщается, после оглашения результатов оппонент Лулу да Силвы Жаир Болсонару не дал комментариев и не поговорил ни с одним из министров.