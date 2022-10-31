Тимур Султангазиев назначен первым вице-министром здравоохранения Казахстана

На должность первого вице-министра здравоохранения Республики Казахстан назначен Тимур Султангазиев. Об этом рассказали в пресс-службе премьер-министра 31 октября, сообщает Zakon.kz.

Тимур Султангазиев родился в 1982 году в Алматы. Окончил Казахский национальный медицинский университет, Tulane University (США).

Трудовую деятельность начал в 2005 году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова.

В 2010 году работал ведущим специалистом отдела образования; был и.о. главного специалиста отдела маркетинга и стратегии АО "Республиканский научный центр скорой медицинской помощи Республики Казахстан".

В 2010-2013 годы работал на различных должностях в департаменте инновации и технологического трансферта АО "Национальный медицинский холдинг".

В 2013-2014 годы был президентом АО "Центр медицинских технологий и информационных систем".

В 2014-2016 годы работал в коммерческих организациях.

В 2016 году трудился заместителем генерального директора Республиканского центра здравоохранения.

В 2016-2017 годы был и.о. директора; директором департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК.

В 2017-2018 годы работал директором департамента проектного управления Министерства здравоохранения Казахстана.

В 2018-2020 годы возглавлял управление здравоохранения акимата СКО, в Петропавловске.

В 2020 году являлся председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Казахстана.

В 2021-2022 годы был заместителем акима Северо-Казахстанской области.