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Супермаркеты или рынки: где предпочитают закупаться казахстанцы

что и почему выбирают казахстанцы Фото: Zakon.kz
Министерство торговли и интеграции предоставило отчет касательно торговли в Казахстане. В исследовании названы места, где любят осуществлять покупки казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Согласно опросу потребителей, как отмечает ranking.kz, жители Казахстана предпочитают супермаркеты и магазины.

Также сказано, что рынки вошли в десятку сфер-антилидеров.

Потребители заявляют об определенных проблемах в деятельности рынков. К примеру, несоответствие качества товара или услуги, а также отсутствие информации о товаре или предоставление продавцами недостоверных данных.

Кроме того, на рынках часто не выдаются фискальные чеки.

Перечислены и следующие сложности:

  • несоблюдение санитарных норм;

  • оскорбительное поведение продавца;

  • отказ в обмене (возврате) товара.

В исследовании аналитики говорят и о ежегодном росте объема розничной торговли.

Отмечено, за январь – сентябрь 2022 года показатель составил 10,6 трлн тенге. Это на 15,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Наибольший удельный вес пришелся на Алматы. Далее идут Астана, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.

В конце сентября стало известно, что в Казахстане резко подорожали курятина, яйца и масло.

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