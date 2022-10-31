Супермаркеты или рынки: где предпочитают закупаться казахстанцы
Согласно опросу потребителей, как отмечает ranking.kz, жители Казахстана предпочитают супермаркеты и магазины.
Также сказано, что рынки вошли в десятку сфер-антилидеров.
Потребители заявляют об определенных проблемах в деятельности рынков. К примеру, несоответствие качества товара или услуги, а также отсутствие информации о товаре или предоставление продавцами недостоверных данных.
Кроме того, на рынках часто не выдаются фискальные чеки.
Перечислены и следующие сложности:
несоблюдение санитарных норм;
оскорбительное поведение продавца;
отказ в обмене (возврате) товара.
В исследовании аналитики говорят и о ежегодном росте объема розничной торговли.
Отмечено, за январь – сентябрь 2022 года показатель составил 10,6 трлн тенге. Это на 15,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Наибольший удельный вес пришелся на Алматы. Далее идут Астана, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.
В конце сентября стало известно, что в Казахстане резко подорожали курятина, яйца и масло.