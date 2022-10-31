В Туркестанской области банк обманули на 12,5 млн тенге
По словам потерпевшей стороны, как пишет polisia.kz, неизвестный занимался куплей-продажей несуществующих товаров и в 2021 году через банковское приложение причинил ущерб банку на сумму 12,5 млн тенге.
Данный факт зарегистрировали по ст. 190 УК РК "Мошенничество".
Полицейским удалось установить подозреваемого – им оказался местный житель. Он был доставлен в отдел полиции.
Как выяснилось, подозреваемый зарегистрировался в качестве предпринимателя и через банковское приложение под видом покупателя и продавца неоднократно совершал операции по купле-продаже. Средства, полученные путем мошенничества, молодой человек тратил на собственные нужды.
В настоящее время он арестован и ведется досудебное расследование.
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