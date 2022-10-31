В Туркестанской области банк обманули на 12,5 млн тенге

В Туркестанской области в отдел полиции Сарыагашского района поступило заявление о том, что мошенник причинил банку ущерб на сумму 12,5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам потерпевшей стороны, как пишет polisia.kz, неизвестный занимался куплей-продажей несуществующих товаров и в 2021 году через банковское приложение причинил ущерб банку на сумму 12,5 млн тенге.

Данный факт зарегистрировали по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Полицейским удалось установить подозреваемого – им оказался местный житель. Он был доставлен в отдел полиции.

Как выяснилось, подозреваемый зарегистрировался в качестве предпринимателя и через банковское приложение под видом покупателя и продавца неоднократно совершал операции по купле-продаже. Средства, полученные путем мошенничества, молодой человек тратил на собственные нужды.

В настоящее время он арестован и ведется досудебное расследование.

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