Знаменитого бойца Джеффа Монсона унесли с ринга в его прощальном бою

Легендарный боец, ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон не смог завершить свой прощальный поединок, получив запрещенный удар ногой по голове. 51-летнего файтера унесли на носилках, сообщает Zakon.kz.

Экс-американец, ныне гражданин России Джефф Монсон проводил свой прощальный бой в смешанных единоборствах в Хабаровске.

Оппонировать известному спортсмену на ринг вышел другой россиянин Александр Ильясов. Поединок был остановлен во втором раунде, когда Джефф Монсон получил от соперника запрещенный удар ногой по голове. Ветерану понадобилась помощь медиков, которые зафиксировали немедленную остановку боя.

Организаторы вечера признали поединок несостоявшимся, а Александр Ильясов дисквалифицирован. Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

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