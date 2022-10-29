В Астане открылась ярмарка сельхозтоваров Акмолинской области

В столице на выходных проходит масштабная сельскохозяйственная ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области, где представят более 850 тонн различной продукции на сумму порядка 650 млн тенге. Цены ниже рыночных на 10-15%.

Аграрии области привезут около 200 тонн мяса и мясной продукции, 100 тонн молока и молочной продукции, 13 тонн свежей рыбы, порядка 1 млн штук яиц, более 25 тонн муки, 200 тонн картофеля, 100 тонн овощей, более 8 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий, а также другой продукции,- сообщили в управлении сельского хозяйства Акмолинской области.

Обстановна на ярмарке стоит теплая и праздничная, традиционно идут концертные программы, которые придают красочность и создают хорошее настроение. В концертной программе Акмолинской области, выступят около 300 лучших акмолинкских исполнителей и творческих коллективов. жители и гости столицы с радостью принимают участие в ярмарке.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Погода сегодня отличная, ярмарка очень богата на мясо, рыбу, молочные и другие продукты - закупились удачно. Радует, что проводятся подобные мероприятия для жителей и гостей столицы, ведь цены ниже рыночных а продукция вся натуральная и вкусная. Завтра придем еще всей семьей, - поделилась впечатлениями от ярмарки жительница столицы Айман Жакупова.

По информации управления культуры Акмолинской области в течении двух дней для участников ярмарки, гостей и жителей столицы выступят вокалисты, фольклорные и хореографические коллективы.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Открыли концертную программу Народные хореографические коллективы "Он алты қыз", "Асыл мұра" и "Арай" из Кокшетау прологом "Елге сәлем". Фольклорный ансамбль "Сазды әуен" из Егиндыкольского района исполнят любимые народные песни, а трио "Достық" Целиноградского района песни современных казахстанских композиторов. Произведения, посвященные столице исполнят лауреты и призеры республиканских конкурсов и фестивалей Руслан Базаров, Фариза Едресова и Руслан Жапаров, Муратбек Хайролда.

О своей любви к Родине и родной земле споют Дихан Ильяшев, Ақмаржан Асанова, Ермек Беримжанов и Жанарбек Искендыров из Целиноградского, Аккольского, Аршалынского, Сандыктауского, Есильского, Жаксынского, Атбасарского, Шортандинского, Астраханского, Буландынского районов и городов Степногорск и Косшы.

Также, для посетителей ярмарки развернула свою экспозицию совместная выставка областных музеев "Ұлы дала – өрнегі", где будут представлены изделия изготовленые в ручную мастерицами нашего региона - войлочные ковры-сырмаки, декоративные панно, баскуры и элементы декора.

Сообщается, что на ярмарке жители и гости Астаны смогут приобрести свыше 50 наименований продуктов питания акмолинских производителей.