Акмолинцы смогут проголосовать на 717 избирательных участках на выборах президента

Более 520 тыс. акмолинцев проголосуют на выборах президента 20 ноября. Об этом рассказали на семинар-совещании по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов президента Казахстана.

В семинаре приняли участие председатели, заместители председателей, секретари и члены территориальных и участковых избирательных комиссий, сертифицированные тренеры по электоральному обучению, представители местных исполнительных органов и средств массовой информации.

Семинар-совещание прошло в два этапа. Первым этапом стала теоретическая часть. Здесь с докладом выступила член Центральной избирательной комиссии Ляззат Сулейменова. Спикер подробно рассказала о вопросах деятельности избирательных комиссий как в период подготовки выборов, так непосредственно в день голосования.

В ходе семинара присутствующие были ознакомлены с изменениями в избирательном законодательстве, основными этапами избирательной кампании, условиями осуществления предвыборной агитации кандидатов, полномочиями избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов, задачами территориальных избирательных комиссий и местных исполнительных органов по обеспечению прав граждан с ограниченными возможностями.

Также было отмечено, что деятельность всех избирательных комиссий осуществляется на основе коллегиальности, открытости и гласности, уделяется особое внимание строгому соблюдению требований действующего законодательства о выборах, профессионализации членов избирательных комиссий.

Мы побывали в Аккольском, Шортандинском районах, районе Биржан сал, городе Щучинске. Ознакомились с тем, в каких условиях работают территориальные избирательные участки, и поговорили с их членами, обсудили актуальные вопросы. Уточнили ряд моментов, узнали о проблемах, которые требуют своего решения. Такие выезды членов ЦИК проходят в других регионах страны. Отдельно разъясняем основные направления предвыборной гонки, организации голосования. Ляззат Сулейменова

В голосовании на выборах президента страны примут участие более 520 тыс. жителей Акмолинской области на 717 избирательных участках. Организованы 24 избирательных участка в местах пребывания граждан. Это больницы, воинские части, учреждения уголовно-исполнительной системы.

В целях повышения электоральной активности в каждом регионе у нас созданы колл-центры. Постоянно работает номер "109", по которому избиратели могут получить необходимую информацию. В колл-центры уже поступило 3 984 обращения. На официальном сайте акима области создан онлайн-сервис "Проверь себя", где каждый избиратель может получить необходимую информацию. В зоне особого внимания населенные пункты пристоличных районов. Это город Косшы, села Коянды, Караоткель, Талапкер, Жибек Жолы. С жителями данных населенных пунктов, имеющих прописку в столице, проводится разъяснительная работа. Несколько раз были совещания акиматов Астаны. Сейчас также проводится подворовой обход. Онлайн-сервисы будут работать на 143 избирательных участках. Глава аппарата акима Акмолинской области Азамат Капышев

В голосовании примут участие и более 20 тыс. человек с ограниченными возможностями. 91% избирательных участков полностью адаптированы и доступны людям с инвалидностью.

Но на всех избирательных участках созданы условия для голосования граждан с ограниченными возможностями. Помещения для голосования максимально доступны, предусмотрены пандусы, указатели, имеются специально оборудованные места. В 27 избирательных участков будут привлечены специалисты жестового языка для голосования людей с заболеваниями слуха. В день выборов будут задействованы семь служб инватакси и 12 транспортных средств. Замруководителя областного управления координации занятости и социальных программ Алтын Акбарова

Также о соблюдении надзора за законностью и обеспечении правопорядка в период выборов аудитории рассказали начальник управления по защите общественных интересов областной прокуратуры Мурат Рыскельдинов и начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Аслан Кызбикенов. Отдельно прошла практическая часть семинар-совещания, на которой были подробно рассмотрены вопросы организации выборов и голосования.