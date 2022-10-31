В Алматы бизнесменам обещали "получить" гранты

Один из подозреваемых – гражданин К., 1989 года рождения, предлагал "получить" грант от государства по профильной программе в размере 5 млн тенге. Об этом рассказали в Департаменте полиции Алматы, сообщает Zakon.kz.

Фигурантка другого уголовного дела – гражданка А., 1993 года рождения. Она не только предлагала жителям мегаполиса гранты от государства, но и распоряжалась недвижимостью. Также жительница Алматы могла устроить на работу и сделать водительские удостоверения.

За свою "работу" она просила аналогичную сумму в размере 5 млн тенге. После получения денег злоумышленники отключали сотовые телефоны. Далее они переставали выходить на связь.

В отношении гражданина К. доказана причастность к 10 эпизодам мошенничества, а женщине же доказано 25 фактов обмана, – рассказали в Департаменте полиции Алматы.

31 октября в полиции сообщили, что в Алматы лжемебельщик брал предоплату и скрывался. Он обманул клиентов на миллионы тенге, получая задатки за "изготовление" мебели.