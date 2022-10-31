В Туркестанской области должница убила соседку

10 октября в реке Аксу в Туркестанской области был найден труп женщины. Погибшей оказалась местная жительница. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, по подозрению в совершении преступления задержана соседка погибшей.

Как выяснили стражи порядка, мотивом убийства стал денежный долг.

В пресс-службе полиции уточнили, что из-за нежелания возвращать деньги подозреваемая привела соседку к реке Аксу, где толкнула с обрыва.

От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время, как отметили в ведомстве, подозреваемая дала признательные показания и раскаивается в содеянном.

Подозреваемая задержана и водворена в ИВС. Ведется досудебное расследование. Пресс-служба ДП Туркестанской области

В конце октября стало известно, что за долг в 40 тыс. тенге мужчине сломали 15 ребер в Талдыкоргане.