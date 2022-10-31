Один человек погиб, двое пострадали при ДТП в Жетысуской области

В ночь на 31 октября в Жетысуской области на 8-м км автодороги Тельман – Кальпе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Mazda Cronos. На месте аварии погиб водитель, двое пассажиров пострадали, сообщает Zakon.kz.

Как следует из публикации в telegram-канале polisia.kz, за рулем авто был 31-летний мужчина, который допустил опрокидывание транспорта. Он погиб на месте происшествия.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Также сообщается, что в результате аварии пострадали двое пассажиров. Их с различными травмами доставили в больницу Уштобе.

Отмечается, что проводится расследование.

Ранее представитель МВД Шугыла Турлыбек посоветовала казахстанцам не откладывать с "переобувкой" автотранспорта. Она напомнила, что движение транспорта на дорогах требует особого внимания в связи с наступлением зимнего периода.