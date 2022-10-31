В Таразе мужчина ударил журналистку при ограблении, сообщает Zakon.kz.

23 октября в 06:40 в полицию поступил вызов о попытке ограбления.

Женщина сообщила, что на аллее "Жастар" по улице Сулейменова неизвестный мужчина пытался отобрать у нее мобильный телефон и деньги, при этом он несколько раз ее ударил. А когда женщина стала сопротивляться, убежал в неизвестном направлении.

Полицейские начали оперативно-розыскные мероприятия по задержанию преступника. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот, проведена проческа местности, изучены камеры видеонаблюдения в округе. В итоге подозреваемого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ведется досудебное расследование.

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