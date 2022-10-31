Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Сарани мужчина пытался повеситься в подъезде многоэтажного дома

попытка суицида Фото: polisia.kz
Житель Сарани хотел совершить суицид. Накануне он поссорился с женой и решил свести счеты с жизнью. В момент инцидента мужчина находился в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

29 октября старший инспектор Куандык Жумагалиев и инспектор Улан Молдабаев – наряд взвода патрульной полиции Сарани Карагандинской области – заступили на службу.

В ночное время в полицию поступил звонок о нетрезвом мужчине, который шумел во втором подъезде многоэтажного дома.

С Куандык Жумагалиев с напарником подъехали к этому дому. Полицейские зашли в подъезд и стали подниматься на верхний этаж. Там увидели мужчину на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Он намотал на шею простыню, конец – привязал к перилам.

Мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни. Напарники вытащили его из петли, стали приводить в чувство. Когда он открыл глаза, стало понятно – самое страшное осталось позади. Вызвали скорую и врачи оказали мужчине медицинскую помощь. Обошлось без госпитализации, – рассказывает Жумагалиев.

17 октября алматинские полицейские спасли беременную женщину от суицида. Свести счеты с жизнью пыталась молодая женщина. Ее необдуманный поступок предотвратил патрульный экипаж "Буран-143".

Читайте также

В Алматы бизнесменам обещали "получить" гранты

В Казахстане чаще всего пропадают без вести мужчины и несовершеннолетние

В Туркестанской области банк обманули на 12,5 млн тенге

Ирина Лукичева
Сарань
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Изменения в казахстанском законодательстве с ноября 2022 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2022 года
Число погибших превысило 90
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90
Награждены медалями
Ветераны разведывательного отряда Кара майора награждены медалями
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления