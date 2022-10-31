В Сарани мужчина пытался повеситься в подъезде многоэтажного дома

Житель Сарани хотел совершить суицид. Накануне он поссорился с женой и решил свести счеты с жизнью. В момент инцидента мужчина находился в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

29 октября старший инспектор Куандык Жумагалиев и инспектор Улан Молдабаев – наряд взвода патрульной полиции Сарани Карагандинской области – заступили на службу.

В ночное время в полицию поступил звонок о нетрезвом мужчине, который шумел во втором подъезде многоэтажного дома.

С Куандык Жумагалиев с напарником подъехали к этому дому. Полицейские зашли в подъезд и стали подниматься на верхний этаж. Там увидели мужчину на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Он намотал на шею простыню, конец – привязал к перилам.

Мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни. Напарники вытащили его из петли, стали приводить в чувство. Когда он открыл глаза, стало понятно – самое страшное осталось позади. Вызвали скорую и врачи оказали мужчине медицинскую помощь. Обошлось без госпитализации, – рассказывает Жумагалиев.

17 октября алматинские полицейские спасли беременную женщину от суицида. Свести счеты с жизнью пыталась молодая женщина. Ее необдуманный поступок предотвратил патрульный экипаж "Буран-143".