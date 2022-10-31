В Сарани мужчина пытался повеситься в подъезде многоэтажного дома
29 октября старший инспектор Куандык Жумагалиев и инспектор Улан Молдабаев – наряд взвода патрульной полиции Сарани Карагандинской области – заступили на службу.
В ночное время в полицию поступил звонок о нетрезвом мужчине, который шумел во втором подъезде многоэтажного дома.
С Куандык Жумагалиев с напарником подъехали к этому дому. Полицейские зашли в подъезд и стали подниматься на верхний этаж. Там увидели мужчину на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Он намотал на шею простыню, конец – привязал к перилам.
Мужчина потерял сознание и не подавал признаков жизни. Напарники вытащили его из петли, стали приводить в чувство. Когда он открыл глаза, стало понятно – самое страшное осталось позади. Вызвали скорую и врачи оказали мужчине медицинскую помощь. Обошлось без госпитализации, – рассказывает Жумагалиев.
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