Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Двойное убийство в клубе Актобе: задержаны 13 подозреваемых

Двойное убийство в ночном клубе Актобе: задержаны 13 подозреваемых Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
26 октября в одном из ночных клубов Актобе произошло двойное убийство. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона 31 октября, по данному факту задержаны все участники преступления. Они постановлением суда арестованы на период следствия.

В пресс-службе полиции Актюбинской области уточнили, что всего задержаны 13 человек. Среди них директор ночного клуба. Его задержали "за недонесение о совершении особо тяжкого преступления, а также непринятие мер по оказанию своевременной медицинской помощи".

Отмечено, что в отношении задержанных проводят проверку на причастность к совершению других преступлений.

Кроме того, будет внесен судебный иск об аннулировании лицензии и закрытии данного клуба.

Также в полиции добавили, что в рамках расследования уголовного дела ДП будет инициирована проверка всех увеселительных заведений на предмет соблюдения требований безопасности граждан, в т.ч. привлечения лицензированных охранных субъектов.

Об убийстве стало известно 27 октября. Позднее стражи порядка задержали девять подозреваемых. Через день появилась информация о задержании троих подозреваемых в совершении двойного убийства в Астане.

Читайте также

В Таразе мужчина ударил журналистку

Один человек погиб, двое пострадали при ДТП в Жетысуской области

Ссора парня с девушкой переросла в массовую драку в Алматы

Анастасия Московчук
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Изменения в казахстанском законодательстве с ноября 2022 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2022 года
Число погибших превысило 90
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90
Награждены медалями
Ветераны разведывательного отряда Кара майора награждены медалями
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления