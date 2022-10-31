Двойное убийство в клубе Актобе: задержаны 13 подозреваемых

26 октября в одном из ночных клубов Актобе произошло двойное убийство. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона 31 октября, по данному факту задержаны все участники преступления. Они постановлением суда арестованы на период следствия.

В пресс-службе полиции Актюбинской области уточнили, что всего задержаны 13 человек. Среди них директор ночного клуба. Его задержали "за недонесение о совершении особо тяжкого преступления, а также непринятие мер по оказанию своевременной медицинской помощи".

Отмечено, что в отношении задержанных проводят проверку на причастность к совершению других преступлений.

Кроме того, будет внесен судебный иск об аннулировании лицензии и закрытии данного клуба.

Также в полиции добавили, что в рамках расследования уголовного дела ДП будет инициирована проверка всех увеселительных заведений на предмет соблюдения требований безопасности граждан, в т.ч. привлечения лицензированных охранных субъектов.

Об убийстве стало известно 27 октября. Позднее стражи порядка задержали девять подозреваемых. Через день появилась информация о задержании троих подозреваемых в совершении двойного убийства в Астане.