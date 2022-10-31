Жизнь за чертой: как выживают люди в трущобах Алматы

Для многих Алматы не только финансовый, но и культурный центр Казахстана. Однако кроме новостроек, дорогих магазинов и офисов есть и другая сторона большого мегаполиса, где жизнь течет совсем иначе. Чиновники в такие районы заходят редко, это и понятно – здесь грязь, нищета и разруха.

Об этих районах, которые в народе называют трущобами, знают далеко не все. Но они есть, и их в нашем городе сейчас несколько. Журналист Zakon.kz прошлась по ним и встретилась с жителями халуп, которые за годы выстроили на окраине Алматы свой город.

Фото: Zakon.kz

Алматы был и остается центром притяжения трудовых мигрантов из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. За лучшей жизнью сюда едут и сами казахстанцы из других регионов. Число приезжих с каждым годом только растет. И сейчас назвать точное их количество никто не может. Чиновники озвучивают одни цифры, в миграционной полиции – совсем другие.

Фото: Zakon.kz

Практически все приезжие из соседних республик оседают тут: на всем известной алматинской барахолке. Здесь постоянно нуждаются в рабочей силе, местная биржа труда может предложить сразу несколько профессий, но все они малооплачиваемые и требующие максимальной физической выносливости.

Фото: Zakon.kz

Безработица и нищета вынудила Айман несколько лет назад покинуть родной Шымкент и перебраться в Алматы. Здесь женщина снимает небольшую времянку. Платит за нее ежемесячно чуть больше 30 тыс. тенге. Здесь же у женщины крохотный фотосалон по выпуску буклетов, бланков и небольшой сувенирной продукции, которую заказывают у нее сами торговцы, часть продается прямо на местном рынке.

Условия проживания у всех одинаковые: небольшая комната в 15 квадратов, холодильник и старая мебель, которую привезли хозяева. В таких комнатах, как правило, ютится сразу по несколько человек. Люди говорят, что так дешевле платить за аренду и коммунальные услуги, которых тут практически нет.

– Мы здесь работаем и спим. Я занимаюсь изготовлением визиток, блокнотов и рекламных буклетов. В день зарабатываю около 10 тыс. тенге, но это не всегда, все зависит от количества заказов. Бывает, где-то перезанимаю деньги, чтобы купить все необходимое. У меня, как и у всех, есть кредиты, которые нужно оплачивать. Такие же проблемы, как у всех. Пока не могу себе позволить снимать жилье в другом месте. Конечно, условия здесь не очень хорошие, но у меня нет выбора, нужно обеспечивать себя и ребенка. Мечтаю о своем жилье и стабильной работе, но не знаю, когда смогу себе позволить так жить, – рассказывает Айман.

"В тесноте да не в обиде" – здесь самое популярное выражение. Обычная улица, вдоль которой расположен старый длинный дом барачного типа. В таких жилых строениях ютятся по 8-10 семей, свободных комнат сейчас почти нет. Средний ценник на такое жилье начинается от 35 тыс. тенге, есть варианты и дороже, но условия не особо отличаются.

Местные говорят, что все, кто живет здесь, работают на барахолке. Заработанных денег едва хватает на аренду и продукты, о большем никто из них не мечтает.

Фото: Zakon.kz

Встретиться с журналистами решила и Замира, только женщина наотрез отказалась сниматься, но была готова рассказать свою историю переезда в Алматы.

Сюда мы с семьей переехали семь лет назад из Узбекистана. За 35 тыс. тенге снимаю две комнаты. В доме есть отопление и холодная вода, баллоны с газом привозят, а остальные блага цивилизации на улице. Показать свое жилье не могу, но скажу, что у меня неплохие условия по местным меркам. Замира

Замира говорит, что сюда они приехали не от хорошей жизни, на родине практически нет работы. Здесь ее супругу удалось устроиться грузчиком на барахолке, в день мужчина зарабатывает от 4 до 7 тыс. тенге, но так бывает не всегда. Женщина признается, что это не стабильный заработок, но выбора у них тоже пока нет. Вместе с мужем они воспитывают троих детей.

Муж иногда подрабатывает в других местах разнорабочим, крутится, в общем. Конечно, не хватает, а что делать, стараемся экономить. Дети, как и у всех, болеют, лекарства дорогие, скоро зима, нужно покупать теплые вещи, забот много. Главное, что крыша над головой есть. Замира

Некоторые в трущобах Алматы оказались случайно. 30-летний Тимур бежал от объявленной в России мобилизации в Казахстан. На окраине города оказался из-за слишком высоких цен на жилье. С начала планировал снять квартиру в одном из спальных районов, но, не найдя ничего, приехал сюда. Сейчас за небольшую комнату платит около 90 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

– Я не жалуюсь на условия, в принципе, все нормально. В помещении есть отопление, газ и горячая вода. Вот только тут небольшие проблемы с интернетом, скорость слабая. А так мне все нравится. Соседи здесь хорошие, в основном одинокие мужчины и молодые семьи. Моей заработной платы мне хватает. Хозяева очень открытые люди, сегодня отвезут меня на базар, чтобы докупить вещи для дома, я здесь точно надолго.

Парень рассказывает, что сейчас работает удаленно инженером технической поддержки.

К слову, чиновники в курсе всех бед жителей алматинских трущоб, но пока кардинально исправить положение не могут.

В городской администрации уже разработали несколько программ помощи. Так, в Алматы до 2025 года планируют создать пять полицентров вместо одного и разделить их по расположению: "Север", "Запад", "Юго-запад", а также "Восточные ворота" и "Исторический центр".

Пока же территории близ рынков и окраины Алматы продолжают все больше обрастать новыми бараками.

Автор: Дарига Турысбекова