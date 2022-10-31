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Туман и гололед ожидаются 1 ноября в Казахстане

Туман и гололед ожидается 1 ноября в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

На большей части Мангистауской области – дождь, на востоке Западно-Казахстанской области, днем на севере, в центре Актюбинской области — сильный дождь со снегом.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°С, днем +5...+7°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +17...+19°С.

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Анастасия Стативкина
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