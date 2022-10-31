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Курс доллара немного вырос на торгах 31 октября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 468,35 тенге (+0,95), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 64,60 тенге (+0,28).

Торгов по евро и российскому рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 464,76 тенге, рубля – в 7,58 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-472 тенге, евро – по 461-467 тенге, российские рубли – по 7,1-7,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 31 октября.

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 0,8% и составила 93,02 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI снизились на 0,67%, до 87,31 доллара за баррель.

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