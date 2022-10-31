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Лейтенант полиции из Туркестанской области стала чемпионкой Азии – 2022 по ММА

ММА Золото ЧА Фото: Instagram/police_shymkent
Сотрудница полиции Кымбат Ахмет из Шымкента продемонстрировала прекрасные результаты на азиатском первенстве по смешанным единоборствам в Таджикистане. Она выиграла золотую медаль в весовой категории до 47 кг, сообщает Zakon.kz.

Инспектор специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции города Шымкента лейтенант полиции Кымбат Ахмет не имела себе равных в Душанбе.

По ходу предварительных схваток она победила двух соперниц, а в решающем поединке ее ждала другая казахстанка – Туймегуль Жунис. Но казахстанки не стали драться между собой, Туймегуль подарила победу своей соотечественнице, показав яркий пример настоящего патриотизма.

Кымбат Ахмет является мастером спорта по самбо и рукопашному бою, чемпионкой мира по джиу-джитсу.

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