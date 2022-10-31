Официально объявлено о втором бое Фирузы Шариповой в ММА

Чемпионка мира по боксу (IBO) Фируза Шарипова планирует провести свой второй бой в смешанных единоборствах. 18 ноября в рамках турнира OCTAGON 37 казахстанка сразится с Гюнель Амирбаковой из Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Эту новость распространили организаторы поединка – лига OCTAGON. Как гласит анонс предстоящего боя, 18 ноября в Алматы чемпионка Азербайджана по кикбоксу и контакт-карате выйдет против казахстанской чемпионки мира по боксу.

Соперница Шариповой едет в Алматы с досрочной победой в лиге AFC Ased.

Фото: Instagram/sharipova_firuza

Для Фирузы предстоящий бой станет вторым в лиге OCTAGON. До этого она летом 2022 года победила удушающим приемом россиянку Карину Ондасынову.

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