Экс-министр здравоохранения получил новую должность
20 декабря Алексей Цой был освобожден от должности министра здравоохранения.
Алексей Цой окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.
Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-эндоскопистом. В разные годы работал генеральным секретарем в ОО "Евроазиатское респираторное общество", директором РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" УДП РК, начальником ГУ "Медицинский центр УДП РК", главным врачом городской больницы №1 акимата города Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития РК, министром здравоохранения РК.
Рустам Албаев назначен директором Больницы МЦ УДП РК.