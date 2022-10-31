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Законодательство РК

Экс-министр здравоохранения получил новую должность

Алексей Цой Фото: primeminister.kz
Бывший министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой назначен руководителем Медицинского центра УДП РК, сообщает Zakon.kz.

20 декабря Алексей Цой был освобожден от должности министра здравоохранения.

Алексей Цой окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-эндоскопистом. В разные годы работал генеральным секретарем в ОО "Евроазиатское респираторное общество", директором РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" УДП РК, начальником ГУ "Медицинский центр УДП РК", главным врачом городской больницы №1 акимата города Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития РК, министром здравоохранения РК.

Рустам Албаев назначен директором Больницы МЦ УДП РК.

Анастасия Стативкина
Цой Алексей Казахстан
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