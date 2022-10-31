Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы водителя автобуса премировали за предотвращение ДТП

В Алматы водителя автобуса премировали за предотвращение ДТП Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео, автор которого восторженно рассказывает о подвиге водителя одного из алматинских автобусов. По словам мужчины за кадром, водителю общественного транспорта удалось предотвратить серьезное ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал автор видео, на пересечении пр. Райымбека и ул. Саина у автобуса отказали тормоза, но водитель не растерялся, и ему удалось избежать столкновения с впереди едущими авто и АЗС. Он остановил автобус между двумя деревьями рядом с автозаправочной станцией.

Пассажиры общественного транспорта поблагодарили водителя за то, что он им сохранил жизни, а также назвали его героем.

В Управлении городской мобильности Алматы корреспонденту Zakon.kz рассказали, что водитель автобуса Дамир Узаков "награжден грамотой и премирован по итогам месяца".

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 10 октября 2022 года ориентировочно в 10:30. Водитель автобуса №23 двигался в восточном направлении и на мосту на пересечении пр. Райымбека и ул. Саина заметил "затруднение тормоза в связи с утечкой воздуха".

Благодаря опыту водителя ситуация обошлась без пострадавших и без ущерба. Указанный автобус был доставлен в автопарк для технических работ.Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Также в ведомстве сообщили, что была организована проверка всех автобусов парка для исключения аналогичных ситуаций.

Как отмечается, данный автобус утром выехал на рейс после полного технического осмотра в исправном состоянии, инцидент произошел на втором кругорейсе.

10 октября в Алматы по ул. Кудерина, выше пр. Рыскулова, городской автобус №141 влетел в частный дом. В результате ДТП пострадали водитель общественного транспорта и шесть пассажиров.

Читайте также

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве

В Астане спасатели вынесли из горящего дома 9 детей

В Акмолинской области полицейские нашли схрон оружия

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Изменения в казахстанском законодательстве с ноября 2022 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2022 года
Награждены медалями
Ветераны разведывательного отряда Кара майора награждены медалями
Число погибших превысило 90
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления