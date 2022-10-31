В Аксу КАМАЗ придавил водителя
Фото: скриншот видео
31 октября около 11:20 на территории одного из АЗС города Аксу 41-летнего водителя придавил КАМАЗ, сообщает Zakon.kz.
Водитель автомобиля марки КАМАЗ 5410, пытаясь запустить двигатель, находился под автомашиной. В момент, когда двигатель запустился, машина двинулась с места и придавила водителя.
В результате водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Назначена экспертиза, проводится проверка.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ