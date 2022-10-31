Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Аксу КАМАЗ придавил водителя

авто, водитель, смерть Фото: скриншот видео
31 октября около 11:20 на территории одного из АЗС города Аксу 41-летнего водителя придавил КАМАЗ, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомобиля марки КАМАЗ 5410, пытаясь запустить двигатель, находился под автомашиной. В момент, когда двигатель запустился, машина двинулась с места и придавила водителя.

В результате водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Назначена экспертиза, проводится проверка.

Читайте также

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве

В Астане спасатели вынесли из горящего дома 9 детей

В Акмолинской области полицейские нашли схрон оружия

Елена Беляева
Аксу Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Изменения в казахстанском законодательстве с ноября 2022 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2022 года
Награждены медалями
Ветераны разведывательного отряда Кара майора награждены медалями
Число погибших превысило 90
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления