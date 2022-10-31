Эксперты рассказали, почему в Казахстане возник дефицит кормов для птицы и чем это чревато

Почему в РК возник дефицит кормов в сфере птицеводства, рассказали эксперты рынка. По их мнению, дефицит шрота и жмыха для птицефабрик возникает из-за отсутствия вагонов для транспортировки, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам экспертов, такая ситуация может спровоцировать рост цен на продукцию птицеводства и подсолнечное масло.

Эксперты рынка и предприниматели, занимающиеся птицеводством, говорят, что вопрос с вагонами для транспортировки встает не первый год и не раз обсуждался на площадке Национальной палаты предпринимателей с участием представителей Министерства сельского хозяйства и других структур. Но проблема не решается, и причин тому немало.

Нехватка вагонов у нас складывается из-за того, что действуют разные тарифы внутри Казахстана и на экспортные или транзитные перевозки. Поэтому владельцам вагонов, конечно, выгоднее все свои вагоны отдавать на экспорт и транзит. В целом, очень много нюансов. С этой проблемой столько лет сталкиваемся, столько совещаний прошло, но до сих пор находимся в такой ситуации. Данияр Акимбаев, начальник отдела агропромышленного комплекса Палаты предпринимателей ВКО

В Палате предпринимателей отмечают, что нарушение поставок не только влечет за собой дефицит шрота, жмыха и бутилированного подсолнечного масла, но и может отразиться на ценах множества социально значимых продуктов питания.

По словам директора департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Бауыржана Ахметаева, если на полках магазинов пропадет мясо птицы, яйцо и подсолнечное масло, то это создаст социальную напряженность.

В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана прямо заявляют: такая ситуация сложилась потому, что "АО "НК Казахстан Темир Жолы" и АО "Казтемиртранс" больше ориентированы на заработок".

По словам представителей ассоциации, на сегодня большая часть казахстанских вагонов находится у трейдеров, а в итоге страдают отечественные производители, переработчики и конечный покупатель. Отмечается, что если так и дальше продолжится, то уже к середине ноября могут возникнуть проблемы на продуктовом рынке, создастся дефицит товаров с дальнейшим ростом цен.

Вагоны необходимо распределять по приоритету. Продукты нельзя ставить на второй план, как это делается сейчас. В парке 4 тыс. крытых вагонов. Их вполне достаточно, если они будут приоритетно распределять вагоны, то для всех хватит. У нас первое направление – масложировое. Мы в магазины направляем этими крытыми вагонами бутилированное подсолнечное масло. 80% переработки производится в Восточно-Казахстанской области и поставляется во все регионы. Поставлять автотранспортом этот продукт невыгодно. Максимум если 400 на все про все выделят, это всего 10% из имеющегося количества железнодорожных вагонов. Они в приоритетном порядке могут распределить, но этого не делают, – говорит Ядыкар Ибрагимов, председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана.

По его словам, до настоящего времени казахстанские предприниматели пользовались услугами российских логистических компаний, потому что это было дешевле, чем арендовать вагоны у местных, но форс-мажор, возникший в связи с ситуацией в Украине, привел к тому, что российские компании стали использовать свои вагоны для своих целей.

А наши поняли, что сейчас есть дефицит крытых вагонов, знают, что на этом сейчас можно заработать, и зарабатывают. Поэтому казахстанские вагоны, в основном, уходят в экспортных направлениях, тем же трейдерам. На отгрузку сырья. Они говорят, в приоритетном порядке нужно отдавать вагоны на перевозку зерна и продуктов перемола. Получается, мы обеспечиваем страны Средней Азии. Приоритет туда отдают, а внутренний рынок страдает. Внутренний рынок – это же не только масложировая отрасль, но и те же птицефабрики, комбикормовые заводы, те же сети магазинов. Получается, мы своих оставляем на второй план, а отдаем предпочтение заработку. Ядыкар Ибрагимов

По его словам, в месяц Казахстану необходимо не менее 310 вагонов для перевозки шрота и жмыха, высокобелковых кормов, которые поставляются отечественным птицефабрикам. На транспортировку бутилированного подсолнечного масла – не менее 55 вагонов.

В ассоциации приводят пример с крупным поставщиком масла в Казахстане, запросившим 30 вагонов. В итоге его заявка была одобрена на 10 вагонов, а на деле компания получила всего четыре вагона. При этом АО теперь заплатит штраф за невыполнение плана, за шесть неполученных вагонов.

По словам Ядыкара Ибрагимова, на днях был остановлен завод по производству соевого шрота в городе Сарканде Алматинской области. Из-за того, что хранилища и склады переполнены, с сентября они не могут получить крытые вагоны для транспортировки.

Директор департамента по обеспечению перевозок АО "Казтемиртранс" Нурлан Есембаев предложил предпринимателям пересмотреть тоннаж на подаваемых ими заявках на вагоны. И вместо 68 тонн указывать 64-66 тонн.

Шрот тяжелый, поэтому в заявках указывают 68 тонн. В связи со сложившейся ситуацией давайте привлечем свободные вагоны тоннажем от 64 до 66 тонн, что может ускорить решение ситуации. Нурлан Есембаев

Он также предложил проработать вопрос с другими владельцами вагонов для эффективного решения проблемы.

По информации АО "Казтемиртранс" (КТТ), повышенный спрос на вагоны вызван тем, что тарифы на перевозку грузов в вагонах прочих собственников выше тарифов АО "КТТ" на 20-90%, в зависимости от сезона перевозок.

Являясь социально ориентированной компанией, АО "КТТ" максимально сдерживает цены на перевозки грузов в крытых вагонах. Ввиду этого наблюдается дефицит парка вагонов КТТ, а не всего парка крытых вагонов на сети КТЖ. По одному только Костанайскому отделению дороги подано свыше 2500 заявок. При этом технические возможности КТТ составляют около 750-800 вагонов. Все вагоны, пригодные для перевозки пищевых продуктов, были направлены в северные регионы для вывоза продуктов перемола, – сообщили в АО "Казтемиртранс" на запрос корреспондента Zakon.kz.

Перевозчик также отметил, что отправители таких грузов, как шрот, жмых, требуют крытые вагоны с верхними загрузочными люками, а вагонов с такими характеристиками в КТТ менее 500 единиц и они дислоцированы по всему Казахстану.

Айдар Альтаев