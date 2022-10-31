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В Актюбинской области произошла утечка загрязненной нефтью воды

добыча Фото: Павел Михеев/Zakon.kz
Нефтедобывающая компания АО "СНПС Актобемунайгаз" заявила об утечке загрязненной нефтью воды на месторождении НГДУ "Кенкиякнефть", сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 29 октября около 22:30. Данные об утечке компания передала в Министерство экологии, геологии и природных ресурсов.

На скважине №797 произошел разрыв сварного шва основного ствола. Объем загрязненной площади составляет 3 168 кв. м. Ликвидацией последствий аварии занимается ТОО "Акберен". В ходе осмотра места аварии продолжается утечка загрязненной нефтью воды из скважины, – рассказали в ведомстве.

Как уточняет портал "Мой город", прибывший инспектор провел замеры площади и отобрал пробы. Департамент намерен назначить внеплановую проверку.

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