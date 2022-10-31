Кто получит последние путевки в плей-офф в Лиге чемпионов УЕФА

В среду и четверг болельщиков футбола ждет увлекательная развязка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Это — борьба за выход в плей-офф и жаркая гонка за звание лучшего бомбардира, сообщает Zakon.kz.

Если в одних встречах результат игры не изменит ход событий, то в других все еще присутствует интрига. Главный спонсор спортивных эмоций – компания 1XBET предлагает список команд, которые будут бороться за заветные четыре билета в финал.

Первые на очереди — "Марсель" и "Тоттенхэм". Они сыграют 2 ноября в 02:00 по времени Астаны. Марсельцы набрали шесть очков по итогам пяти туров и расположились на последнем месте в своем квартете. Последнюю игру французы проиграли "Айнтрахту" со счетом 2:1. В случае победы в этой встрече они гарантированно поднимутся в дуэт лидеров группы. Безусловно, коллектив будет активно идти вперед, ведь ничего другого им не остается.

Что касается "Тоттенхэма", "шпоры" проводят приличный для себя сезон. Сейчас они лидеры в своей группе и мотивированы сохранить свое место под солнцем. В предыдущем туре команда сыграла со "Спортингом" вничью — 1:1.

Аналитики компании 1XBET предлагают коэффициент 3.03 за победу "Олимпик Марсель", 2.43 за "Тоттенхэм Хотспур" и 3.64 за ничью.

В этот же день состоится еще одна встреча между "Спортингом" и "Айнтрахтом". В предыдущих играх лиссабонские "львы" показали хорошие оборонительные навыки на примере дуэлей с сильным английским "Тоттенхэмом" – 2:0, 1:1, где "шпоры" смогли отличиться только однажды.

В этой встрече немецкому "Айнтрахту" может не хватить стажа и навыков, ведь "орлы" сами по себе далеко не всегда феерили в нападении. Например, в предыдущих поединках с "Марселем" – 2:1 и 1:0. Все же стоит отметить, что коллектив настроен серьезно и будет бороться за выход в плей-офф.

Главный спонсор спортивных эмоций считает, что шансы команд почти равны, и предлагает коэффициент 2.456 за "Спортинг", 2.976 за "Айнтрахт". Ничья оценивается в 3.66.

На следующий день, уже 3 ноября, "Милан" примет на своем поле "Ред Булл Зальцбург". Итальянцы проводят посредственный сезон в ЛЧ. Семь очков в не самой сильной группе — это не результат, который ждали от чемпиона Италии. "Зальцбург", конечно, не подарок, но все же "Милану" по силам одолеть австрийцев. В предыдущей встрече между командами была зафиксирована ничья со счетом 1:1 и коллективы показали равный футбол по всем параметрам. "Ред Булл" всегда является темной лошадкой турнира и, как в прошлом году, жаждет выйти из группы. Предыдущий матч ребята из Австрии проиграли лондонскому "Челси" 2:1, а миланцы выиграли загребское "Динамо" 0:4.

Шансы на победу "Милана" оцениваются в коэффициент 1.56, у "РБ Зальцбурга" — 6.2, ничья — 4.68.

Последние команды, которые могут пройти в плей-офф, это украинский "Шахтер" и "РБ Лейпциг" из Германии. Определится команда в очном противостоянии 2 ноября в 23:45. Донецкому "Шахтеру" нужна только победа, хотя бы в один гол, в то время как немцы могут обойтись и ничейным результатом. Прошлая встреча между клубами закончилась со счетом 1:4 в пользу украинцев.

Аналитики предлагают коэффициент 5 за победу украинцев и 1.712 – за немцев. Равный счет оценивается в 4.28.

Выбирайте своих фаворитов и поддержите их вместе с главным спонсором спортивных эмоций — компанией 1XBET! До встречи в плей-офф!

Партнерский материал