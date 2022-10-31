В ЗКО полиция расследует смерть младенца в больнице

Гибель 2-месячного ребенка расследуют полицейские на западе страны. Как рассказали родители младенца, медсестра ввела антибиотик. А спустя 10 минут малышка умерла в больнице, сообщает Zakon.kz.

Отец погибшего ребенка рассказал телеканалу "Астана", что в тот день малышка долго плакала, родители думали, что из-за коликов. Девочку на скорой помощи отвезли в больницу. Дежурный врач взял анализы и сделал рентген. По снимку определил, что у грудничка пневмония. Вызвали педиатра, сделали укол. Еламан Уринбаев уверен, что смерть дочки - это реакция на лекарство.

Сделали укол, антибиотик. Через 10 минут она скончалась. Она была здоровым ребенком. Они не считают себя виноватыми, потому что по первоначальной экспертизе не было пневмонии, они поставили несколько диагнозов, сначала сказали порок сердца. Такого не было, они поставили анафилактический шок, потом сказали от газов, а потом сказали они еще, что уронили мы ребенка. Житель села Переметное Еламан Уринбаев

Что привело к трагедии - неизвестно. Как говорит главный врач больницы района Байтерек, пробу на аллергическую реакцию сделали как положено, но покраснения не было. А после укола ребенок сразу посинел. Реанимационные мероприятия девочке не помогли.

Ставят кардиомеголию, увеличение сердца. Они видят там картину тампонады рентгенологической, когда вскрытие проводили, там пневмонии нет, думали, может какая-то молниеносная форма, вирусная какая-то, этого нет. Непонятно откуда кровь в оболочке сердца, литературу смотрят, неясный случай, до сих пор пока еще у нас нет результатов. Главный врач больницы района Байтерек Темур Мусагалиев

Смерть младенца расследуют местные полицейские. Факт смерти зарегистрирован. Что же стало фатальным для маленькой пациентки, должны определить после ряда экспертиз. Сроки пока пока не обозначены.