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В СКО приостановлена работа предприятия по утилизации медотходов

медотходы Фото: pixabay
Скандальное предприятие по утилизации медотходов приостановило работу на севере страны. Компания сжигала шприцы и стеклотару всего в паре метров от жилых домов в селе Малое Белое, сообщает Zakon.kz.

Местные жители жаловались, уточняет телеканал "Астана", что вынуждены дышать опасным смогом. Говорили, что резко выросло число онкобольных. Только после резонанса в СМИ к проблеме удалось привлечь внимание местных чиновников и экологов.

Направлен иск на приостановку деятельности, так как согласно Экологического Кодекса предприятие, специализирующееся на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских отходов, обязано получить лицензию на такие виды услуг. Данное предприятие лицензии не имеет. У него на руках имеется только разрешение на эмиссию в окружающую среду и заключение экологической экспертизы. Руководитель Департамента Экологии по СКО Азамат Бектасов

Отмечается, что компания не будет работать до получения соответствующей лицензии, уточнили чиновники. Тем временем экологи обеспокоены возросшим числом несанкционированных свалок в регионе. Их выявили 167.

Возбуждено 47 административных дел на сумму свыше 22 млн тенге.

2 февраля 2022 года депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов заявил, что неправильная утилизация медицинских отходов создает значительные риски для здоровья казахстанцев и окружающей среды. Он призвал ужесточить контроль над данными предприятиями.

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