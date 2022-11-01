В Таразе при странных обстоятельствах погиб сотрудник КНБ

Сотрудник КНБ 41-летний Аскар Айтбаев погиб возле железнодорожных путей в Таразе. Мужчина оказался зажат между легковой машиной и грузовым поездом, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, Айтбаев скончался на месте от полученных травм.

Происшествие случилось 31 октября около одной из городских школ. По словам очевидцев, мужчина сидел на пассажирском сиденье. Сам автомобиль стоял возле железнодорожных путей. В какой-то момент поезд поехал и, судя по всему, задел и вывернул двери машины наружу.

В полиции случай назвали несчастным и обстоятельства гибели пока не раскрывают.