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Иран ввел новые санкции против организаций и ряда граждан США

Иран Фото: pixabay
Министерство иностранных дел Ирана заявило о том, что страна вводит санкции против 10 физических лиц и четырех организаций в США, в том числе ЦРУ и Национальной гвардии, сообщает Zakon.kz.

Среди физических лиц, попавших под санкции, пишет агентство Tasnim, числятся глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла, исполнительный директор, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, заместитель советника по национальной безопасности президента США Энн Нойбергер, занимающаяся вопросами кибербезопасности и новейших технологий, а также другие американские военные и чиновники.

Также санкции наложены на Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Национальную гвардию и 9-ю воздушную армию ВВС США, а также американскую НПО "Объединение против ядерного Ирана" (United Against Nuclear Iran, UANI) и ее исполнительного директора Марка Уоллеса.

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