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Космонавты на МКС готовятся к 7-часовому выходу в открытый космос

космос Фото: pixabay
Космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин рассказал о том, что ближайший выход в открытый космос по российской программе продлится около 7 часов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет ТАСС, вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым они будут выполнять работы в течение шести часов 50 минут. Предполагается, что поддержку с борта МКС им окажет космонавт Анна Кикина. Открытие люков в настоящий момент запланировано на 20:20 по времени Астаны 17 ноября.

Прошлый выход в открытый космос по российской программе состоялся 2 сентября. Тогда внекорабельную деятельность, длившуюся более 7,5 часов, выполнили космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев.

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