Казахстан гарантировал себе 3 медали на ЧА-2022 по боксу
Место в полуфинале азиатского первенства означает уже гарантированную медаль бронзового отлива.
А возможность увеличить ее качество – в руках казахстанских спортсменок. Место на стадии 1/2 финала ЧА-2022 обеспечили Мадина Нуршаева, Гульсая Ержан и Ляззат Кунгейбаева.
Далее по жребию казахстанских девушек ждут следующие соперницы.
Мадина Нуршаева – Чой Хонгу (Корея) в категории 66 кг;
Гульсая Ержан – Ти Хонг Нгуен (Вьетнам) в категории 81 кг;
Ляззат Кунгейбаева – Алфия Тараннум Акрам (Индия) в категории +81 кг.
Фото: kfb.kz
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