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Казахстан гарантировал себе 3 медали на ЧА-2022 по боксу

Бокс ЧА Три медали Фото: Instagram/boxingkazakhstan
1 ноября на ринге Аммана (Иордания) начнутся первые предварительные бои чемпионата Азии по боксу. Накануне прошла жеребьевка данного азиатского турнира, по итогам которой три казахстанские боксерши обеспечили себе путевки в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

Место в полуфинале азиатского первенства означает уже гарантированную медаль бронзового отлива.

А возможность увеличить ее качество – в руках казахстанских спортсменок. Место на стадии 1/2 финала ЧА-2022 обеспечили Мадина Нуршаева, Гульсая Ержан и Ляззат Кунгейбаева.

Далее по жребию казахстанских девушек ждут следующие соперницы.

  • Мадина Нуршаева – Чой Хонгу (Корея) в категории 66 кг;

  • Гульсая Ержан – Ти Хонг Нгуен (Вьетнам) в категории 81 кг;

  • Ляззат Кунгейбаева – Алфия Тараннум Акрам (Индия) в категории +81 кг.

Бокс Медаль ЧА

Фото: kfb.kz

В первый день ноября боксеры из Казахстана пропускают турнир, по расписанию они начнут выступления чуть позже.

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