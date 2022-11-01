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Законодательство РК

Передачу некоторых активов в госсобственность рассмотрели в правительстве

премьер-министр РК Фото: пресс-служба премьер-министра
Одна из компаний обратилась в правительство с обращением о передаче в дар государству 100% доли участия в дочернем ТОО, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики.

На заседании рассмотрели вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность и реализации мер в нефтегазовой отрасли.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, одна из коммерческих транспортно-логистических компаний Алматинской области использовала преимущественное положение.

В период с апреля по декабрь 2021 года она получила монопольный доход на сумму порядка 4,3 млрд тенге. В отношении компании проводится досудебное расследование.

В октябре от руководства частной организации поступило обращение о передаче в дар государству 100% доли участия в дочернем ТОО.

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