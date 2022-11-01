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Кадровые перестановки произошли в ряде департаментов полиции

Кадровые перестановки произошли в системе МВД Фото: polisia.kz
1 ноября были назначены заместители департаментов полиции в Карагандинской и Абайской областях. Также назначен начальник Управления полиции города Семея, сообщает Zakon.kz.

Фархад Омаров назначен на должность заместителя начальника Департамента полиции Акмолинской области. Он работал начальником Управления аналитической работы и предварительного следствия Следственного департамента МВД.

Даурен Ибраев назначен на должность заместителя начальника Департамента полиции Карагандинской области. Ранее он занимал должность замначальника кызылординской полиции.

Кайрат Абдыгалиев назначен на должность начальника Управления полиции города Семея Департамента полиции Абайской области. Ранее он работал начальником Управления криминальной полиции Департамента полиции ВКО.

Подписывая приказ о назначении, министр внутренних дел Марат Ахметжанов еще раз напомнил о требованиях к ним.

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