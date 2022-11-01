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Диетолог назвала продукты, которые разрушают мозг

цитрусы Фото: pixabay
Многие продукты негативно влияют на работу мозга и память. Диетолог Елена Соломатина порекомендовала отказаться от этих продуктов, сообщает Zakon.kz.

На первом месте оказался алкоголь. При чрезмерном употреблении спиртных напитков страдают головной мозг и нервная система, Life.ru.

Елена Соломатина отметила, что отрицательно сказывается на работе мозга сахар. Попадая в организм, он быстро повышает уровень глюкозы в крови. Если инсулин не может переработать большое количество продукта, то сахар остается в сосудах и повреждает их.

Соломатина посоветовала контролировать употребление соли. При злоупотреблении сосуды становятся жесткими, что чревато недостаточным кровоснабжением головного мозга или геморрагическим инсультом.

Названы две "безобидные" привычки в еде, которые могут пагубно отразиться на здоровье. Современный ритм жизни диктует свои правила. Многие давно смирились с необходимостью есть "на бегу". Однако диетологи не советуют быстро поглощать пищу.

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Ирина Лукичева
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