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10-летний мальчик рассказал, как смог спастись с обрушившегося моста в Индии

история спасения мальчика Фото: Twitter/Elill_E
30 октября в Индии обрушился подвесной пешеходный мост. В момент происшествия на нем находились более 500 человек. Выживший 10-летний мальчик поделился историей своего спасения, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с журналистом телеканала NDTV мальчик уточнил, что "на мосту была огромная толпа".

Он отметил, что успел ухватиться за веревку и подняться. Однако, продолжил он, отец и мать пропали без вести.

На распространенных видео с камер наблюдения заметно, как люди намеренно раскачивали мост.

Как добавил один из свидетелей, мост был "забит битком". По его словам, конструкция рухнула за доли секунды. Также мужчина сказал, что "люди падали друг на друга и в реку".

150-летний мост был открыт после семимесячной реконструкции. Как сказано в публикации индийских изданий, мост был открыт для эксплуатации без сертификата безопасности.

Касым-Жомарт Токаев 31 октября направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди.

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