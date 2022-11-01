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Нацбанк: По итогам октября курс тенге укрепился на 1,7%

Нацбанк: По итогам октября курс тенге укрепился на 1,7% Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана (НБК) рассказали, что по итогам октября 2022 года курс тенге укрепился на 1,7% – до 468,23 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

По данным Центробанка, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 91 млн долларов до 121 млн долларов. Общий объем торгов составил 2,4 млрд долларов.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 528,6 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.Пресс-служба Нацбанка РК

Также сообщается, что продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет за октябрь составили 362 млн долларов. Доля продаж из Нацфонда – 15% от общего объема торгов, не более 30 млн долларов в день.

В НБК отметили, что при осуществлении операций по продаже валюты из Нацфонда Нацбанк "придерживается принципа невмешательства в формирование рыночного тренда и является price-taker".

В целях сохранения текущих условий на валютном рынке Национальный банк не выставляет собственные заявки на продажу валюты, а удовлетворяет уже существующие заявки, выставленные участниками рынка. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций из Национального фонда на валютный рынок.Пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается, в октябре НБК не проводил валютные интервенции. Кроме того, монетарный регулятор не осуществлял операции по покупке/продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

В НБК также отметили, что в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.

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