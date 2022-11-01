Названы страны, в которые казахстанцы чаще всего отправляют деньги

За январь – август 2022 года из Казахстана за рубеж через международные системы денежных переводов (СДП) отправили 685,8 млрд тенге. Это на 6,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, cледует из сообщения Нацбанка, передает корреспондент Zakon.kz.

Количество транзакций при этом сократилось на 2,7%, составив 1,6 млн тенге, вследствие чего средний чек одного перевода вырос на 9,4%, до 418,9 тыс. тенге, пишет ranking.kz.

Чуть более 70% объема переводов за рубеж через СДП за январь – август 2022 года пришлось лишь на три страны — Узбекистан (201,7 млрд тенге), Турцию (163,6 млрд тенге) и Россию (117,3 млрд тенге). Значительные объемы составили также переводы в Кыргызстан (62,5 млрд тенге) и Грузию (50,6 млрд тенге).

Большая часть переводов из Казахстана за рубеж осуществляется в долларах: среднемесячный вес долларов в переводах за 2021 год составил 78,2%, а за восемь месяцев текущего года он сократился до 73,7%.

При этом в январе – марте доля долларовых переводов в общем объеме переведенных за рубеж средств составляла 82,3–84%, затем показатель значительно сократился до 58,4% в июле и 68,5% в августе.

Доля переводов из Казахстана за рубеж в национальной валюте, наоборот, увеличилась. К примеру, в августе на тенговые переводы пришлось 21,2% переведенных средств, а самая большая доля тенге в текущем году была отмечена в июле — 28,1%. Для сравнения: в 2021 году в среднем за месяц на долю тенге приходилось 9,5% от объема отправленных денег.

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Наибольшая доля переводов из Казахстана за рубеж в российских рублях в текущем году была зафиксирована в июне: 19,9% — больше, чем в среднем за 2021 год, когда она составляла 11% в месяц. Однако уже к августу доля переводов в рублях уменьшилась до 10%.