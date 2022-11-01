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В Казахстане некоторые функции судов хотят передать госорганам

В Казахстане хотят часть функций судов передать госорганам Фото: pixabay
Министерство юстиции разработало проект концепции законопроекта, предусматривающего изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается перевести часть административных правонарушений в отраслевые нормативные правовые акты, предусмотреть градацию административных правонарушений на категории незначительных, значительных и грубых правонарушений и сформировать единый подход при определении размера штрафа в зависимости от категории субъектов предпринимательства.

Для решения этих вопросов предлагается предусмотреть следующие механизмы:

  • установление в отраслевых законах компетенции уполномоченного государственного органа по приостановлению деятельности, действия лицензии, а также ее лишения, исключению из реестра, с последующим вынесением соответствующего решения;

  • установление в отраслевых законах исчерпывающих оснований, по которым возможно осуществление вышеуказанных действий уполномоченными государственными органами/должностными лицами;

При этом указывается на необходимость государственным органам соблюдать следующие требования:

  1. указать лишь наиболее серьезные основания, поскольку деятельность лица может быть единственным источником дохода;

  2. для минимизации "недовольства" общественности прописать конкретные основания, тем самым предупредив возможность двоякого толкования представителями государственных органов;

  3. в случае, если есть вероятность наступления негативных последствий – приостанавливать деятельность лица, действие разрешительного документа, временно исключать из реестра;

  4. при наступлении негативных последствий – запрещать деятельность, лишать разрешительных документов, исключать из реестра.

Также говорится о необходимости предусмотреть поводы к началу соответствующей процедуры, возможность обжаловать решение/действия уполномоченного государственного органа.

Вместе с тем проект предполагает предусмотреть в КоАП административное взыскание в виде общественных работ и определить механизм его исполнения и составы особенной части КоАП, по которым его возможно применять.

Проектом закона предлагается предусмотреть следующее:

  • отнесение общественных работ к видам административных взысканий;

  • отнесение общественных работ к основным и дополнительным мерам административных взысканий;

  • внесение новой статьи, предусматривающей привлечение к административным общественным работам.

Ввиду отсутствия механизмов реализации такого института и конкретных составов, в которых необходимо предусмотреть этот вид взыскания, предлагается рассмотреть следующие вопросы:

  • привлечение к общественным работам по решению суда вне зависимости от согласия правонарушителя или с добровольного согласия правонарушителей (судья при решении вопроса о наложении взыскания определяет, какое взыскание – штраф или с согласия правонарушителя общественные работы);

  • возможность замены назначенного взыскания в случаях невозможности исполнения (лицо, не имеющее возможности выплачивать штраф, может согласиться на замену общественными работами), а также в случаях уклонения лица от его исполнения;

  • определение составов в особенной части КоАП, по которым судом будет применено взыскание в виде привлечения к общественным работам;

  • определение общественных работ как основной или дополнительной меры административного взыскания;

  • определение ответственного государственного органа за исполнение постановления суда о привлечении к общественным работам.

Кроме того, предусматривается дальнейшее совершенствование административно-деликтного законодательства. В этой части предлагается, к примеру, установление особого порядка производства дел об административных правонарушениях и право суда приостанавливать сроки рассмотрения дел в условиях режима чрезвычайного положения.

Также говорится о поэтапном разграничении полномочий между судом и внесудебными инстанциями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, санкции которых предусматривают лишение разрешения, приостановление или запрещение деятельности, или отдельных ее видов.

Как считают в Минюсте, принятие законопроекта, с одной стороны, приведет к позитивным правовым и социально-экономическим последствиям, так как обеспечит единообразное применение норм законодательства, стабильность и правовую надежность в отношениях, складывающихся между гражданином (организацией) и государством (должностными лицами).

С другой стороны, полагают в ведомстве, документ может повлечь негативные социально-экономические последствия. К примеру, вопросы расширения сфер административной юстиции могут вызвать недовольство, так как решение о приостановлении деятельности, действий лицензии, а также ее лишении будут принимать уполномоченные государственные органы вместо судебных органов.

В связи с чем в Министерстве юстиции не исключают, что предлагаемый механизм может привести к повышению рисков совершения коррупционных правонарушений и злоупотреблений со стороны должностных лиц государственных органов, вследствие чего возможен "конфликт интересов", наличие которого будет негативно влиять на доверие к государственным органам.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 ноября.

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