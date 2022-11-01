Илон Маск высказался о возвращении Дональда Трампа в Twitter

Американский миллиардер Илон Маск, совсем недавно купивший Twitter, высказался о возвращении бывшего президента США Дональда Трампа в социальную сеть, сообщает Zakon.kz.

Запись Маск оставил на своей странице в Twitter.

Если бы я получал доллар каждый раз, когда кто-то спрашивает меня, вернется ли (экс-президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп на эту платформу, Twitter чеканил бы деньги! – написал американский миллиардер.

If I had a dollar for every time someone asked me if Trump is coming back on this platform, Twitter would be minting money! October 31, 2022

28 октября 2022 года стало известно, что Илон Маск возглавил Twitter, а гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

В этот же день вечером сообщалось, что первым шагом предпринимателя Илона Маска после покупки социальной сети Twitter стало увольнение топ-менеджеров компании.

29 октября Илон Маск сообщил, что Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета, как подчеркнул новый руководитель Twitter, не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению заблокированных аккаунтов.

Также сообщалось, что с 29 октября Илон Маск начал сокращение штата сотрудников Twitter. The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в компании писал, что сокращения могут коснуться 50% штата. При этом пока неясно, кто именно останется без работы.

1 ноября стало известно, что Илон Маск распустил совет директоров Twitter. В день покупки он стал единоличным директором компании. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть.

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О блокировке в Twitter аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа стало известно в январе 2021 года. Это произошло после того, как американцы, несогласные с результатами президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, штурмовали Капитолий. У Трампа в Twitter было 80 млн подписчиков.

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13 мая 2022 года Илон Маск подтвердил намерение разблокировать аккаунт Дональда Трампа в Twitter после завершения ее покупки.