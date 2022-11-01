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Илон Маск высказался о возвращении Дональда Трампа в Twitter

Илон Маск высказался о возвращении Дональда Трампа в Twitter Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City, Instagram/realdonaldtrump
Американский миллиардер Илон Маск, совсем недавно купивший Twitter, высказался о возвращении бывшего президента США Дональда Трампа в социальную сеть, сообщает Zakon.kz.

Запись Маск оставил на своей странице в Twitter.

Если бы я получал доллар каждый раз, когда кто-то спрашивает меня, вернется ли (экс-президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп на эту платформу, Twitter чеканил бы деньги! – написал американский миллиардер.

28 октября 2022 года стало известно, что Илон Маск возглавил Twitter, а гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

В этот же день вечером сообщалось, что первым шагом предпринимателя Илона Маска после покупки социальной сети Twitter стало увольнение топ-менеджеров компании.

29 октября Илон Маск сообщил, что Twitter сформирует совет по модерации контента с самыми разными точками зрения. До созыва этого совета, как подчеркнул новый руководитель Twitter, не будет приниматься никаких важных решений по содержанию или восстановлению заблокированных аккаунтов.

Также сообщалось, что с 29 октября Илон Маск начал сокращение штата сотрудников Twitter. The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в компании писал, что сокращения могут коснуться 50% штата. При этом пока неясно, кто именно останется без работы.

1 ноября стало известно, что Илон Маск распустил совет директоров Twitter. В день покупки он стал единоличным директором компании. В соответствии с условиями соглашения по слиянию в момент завершения сделки лица, которые были директорами, перестали ими быть.

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Илон Маск пообещал вернуть Дональду Трампу аккаунт в Twitter

О блокировке в Twitter аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа стало известно в январе 2021 года. Это произошло после того, как американцы, несогласные с результатами президентских выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден, штурмовали Капитолий. У Трампа в Twitter было 80 млн подписчиков.

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13 мая 2022 года Илон Маск подтвердил намерение разблокировать аккаунт Дональда Трампа в Twitter после завершения ее покупки.

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