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Законодательство РК

В Туркестане подделали 8 тонн стирального порошка

преступность Фото: polisia.kz
Деятельность подпольного цеха по изготовлению контрафактной продукции пресекли в Туркестане. При обыске во дворе дома оперативники нашли порошкообразное вещество, расфасованное в мешки по 40 кг, около 200 штук, сообщает Zakon.kz.

Факт зарегистрировали по ст. 222, ч. 1 УК РК “Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара”.

Полицейские установили четырех мужчин. Трое из них являются жителями Туркестана, один – гражданин Узбекистана.

Кроме того, изъяты электронные весы, машинки для запайки и другие вещественные доказательства. Общий вес порошкообразного вещества составил более 8 тонн.

Мужчины расфасовывали порошок в полиэтиленовые пакеты и подделывали известные марки стиральных порошков.

В настоящее время материалы подготовили для передачи в ДЭР по Туркестанской области для процессуального решения.

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