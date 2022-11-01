"Барыс" начинает домашнюю серию матчем против "Сибири" в КХЛ
Фото: hcbarys.kz
1 ноября казахстанский хоккейный клуб "Барыс" открывает свою домашнюю серию из трех матчей в рамках регулярного сезона КХЛ. Первым соперником на льду Астаны будет новосибирская "Сибирь", сообщает Zakon.kz.
Именно коллектив из Новосибирска нанес поражение "Барысу" в последней его игре на выезде на прошлой неделе – 4:3.
Астанинская команда начинает домашний матч серией из пяти поражений подряд. К текущему моменту она занимает только восьмое место в Восточной конференции КХЛ. Казахстанская дружина находится на грани вылета из зоны плей-офф.
А "Сибирь" располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, новосибирцы приехали в Астану с рекордом из четырех викторий.
Поединок "Барыса" и "Сибири" начнется в 19:30.
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