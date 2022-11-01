Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ученые создали нейросети, распознающие пьяных водителей

Ученые создали нейросети, распознающие пьяных водителей Фото: Zakon.kz
Исследователи из Вьетнамского национального университета в Хошимине создали нейросеть, которая определяет выпивших водителей, сообщает Zakon.kz.

По информации TechXpore, нейросеть может оценивать тепловые инфракрасные изображения лиц и с точностью 93% определять, пьян ли человек.

Прошлые разработки были основаны на таких параметрах, как состояние глаз и положение головы. Но такие системы могут сбивать с толку другие факторы. Анализ с помощью тепловизора дает более надежный результат.

Ежегодно во всем мире в ДТП погибает более миллиона человек, причем многие аварии происходят из-за выпитого алкоголя.

1 ноября группа ученых из Китая успешно прооперировала три обезьяны, пересадив им органы генетически модифицированной свиньи.

Читайте также

Назван самый опасный мессенджер

Космонавты на МКС готовятся к 7-часовому выходу в открытый космос

Очередной сбой произошел в Instagram

Анастасия Стативкина
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Проблемы с интернетом
Проблемы с интернетом: Мусин призвал казахстанцев чуть-чуть потерпеть
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления