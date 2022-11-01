Ученые создали нейросети, распознающие пьяных водителей

Исследователи из Вьетнамского национального университета в Хошимине создали нейросеть, которая определяет выпивших водителей, сообщает Zakon.kz.

По информации TechXpore, нейросеть может оценивать тепловые инфракрасные изображения лиц и с точностью 93% определять, пьян ли человек.

Прошлые разработки были основаны на таких параметрах, как состояние глаз и положение головы. Но такие системы могут сбивать с толку другие факторы. Анализ с помощью тепловизора дает более надежный результат.

Ежегодно во всем мире в ДТП погибает более миллиона человек, причем многие аварии происходят из-за выпитого алкоголя.

1 ноября группа ученых из Китая успешно прооперировала три обезьяны, пересадив им органы генетически модифицированной свиньи.