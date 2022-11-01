В Алматы прошел мастер-класс спортивных журналистов

Впервые при содействии Parimatch Kazakhstan началось осуществление проекта Sports & Media deTalks, направленный на усиление спортивной журналистики и развитие коммуникаций внутри спортивного сообщества республики, сообщает Zakon.kz.

Первый мастер-класс в рамках нового спортивно-медийного проекта с участием известных казахстанских журналистов состоялся в Алматы. Основные цели проекта - усиление роли спортивной журналистики Казахстана, обмен знаниями и создание профильного сообщества экспертов, для которых тема спорта в связке с медиа-сферой является ежедневной реальностью.

Фото: Болат Айтмолда

К проекту Sports & Media deTalks в качестве спикеров будут привлекаться как казахстанские эксперты, так и профессионалы международного уровня. На дебютном мастер-классе своими знаниями поделились: Сергей Райлян - комментатор, журналист и футбольный эксперт, а также Ержан Мукаш - журналист и радиоведущий. Своим взглядом о спортивной журналистике Казахстана высказались Асем Кунакбаева, генеральный секретарь федерации велоспорта РК и Ярослав Клименко, представитель Parimatch.

Фото: Болат Айтмолда

Эксперты рассказали о перспективах развития спортивной журналистики Казахстана, о взаимодействии разных федераций со СМИ, обсудили тему спорта на радио, поделились секретами "беттинга". Во время проведения мастер-класса была организована прямая трансляция, что позволило участникам подключиться к мероприятию удаленно из разных городов Казахстана.

Мы решили сделать это мероприятие доступным и актуальным для всех, кто тем или иным образом связан со спортом. Мы верим, что Sports & Media deTalks станет платформой, на базе которой будут обсуждаться важные вопросы и проблемы современной спортивной журналистики Казахстана и определяться пути их решения. Такой подход позволит качественно улучшить спортивный контент, в целом, и даст возможность каждому участнику быть услышанным и открыть для себя что-то новое. Роман Бойко, представитель CEO Parimatch Kazakhstan

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