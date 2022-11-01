Модный тренд: почему жители Карагандинской области полюбили живопись на стенах домов

В казахстанских городах все чаще стали появляться муралы – произведения искусства, нарисованные на стенах внутри зданий или снаружи.

Директор карагандинского Центра урбанистики Валерия Хасуева рассказала корреспонденту Zakon.kz, что способствовало распространению этого феномена, на какие города равняются местные авторы, задумывая воплотить в жизнь очередную масштабную картину, и почему предпочитают выбирать эскизы казахстанских художников.

История появления муралов в Карагандинской области берет начало в 2016 году, когда в одно апрельское утро на стене пятиэтажного дома в Темиртау появилось изображение людей, танцующих вокруг дымящей трубы.

Фото предоставлено Центром урбанистики

Тогда казахстанцы прозвали эту картину огромным граффити на экологическую тему, но по сути это один из первых казахстанских муралов. Паша Кас обыграл известную картину французского художника Анри Матисса "Танец", добавив по центру изображения чадящую трубу и танцующих вокруг нее темиртаусцев. Говорит он об экологии города, об условиях, в которых живут люди в Темиртау. Работа Паши Каса вызвала большой скандал, поскольку не была согласована с властями. Они были недовольны, но в конечном итоге решили не наказывать художника и не убирать рисунок.

Часто идея мурала посвящена какой-то определенной проблеме, как в случае с работой Паши Каса. Но, как говорит Валерия Хасуева, улучшение вида городов в области началось именно с муралов.

Муралы – это отличная возможность придать серым стенам новый смысл. Валерия Хасуева

По ее словам, жители Караганды и Темиртау не раз отмечали, что их не устраивает серость городов и плохо продуманная инфраструктура. Так, в 2020 году в Караганде появились первые семь композиций. В целом, как отмечает директор карагандинского Центра урбанистики, реакция населения была хорошая, а вот пять муралов, появившихся в Караганде в этом году, действительно произвели фурор.

Какой посыл?

Одним из первых в Караганде в этом году появился триптих – ансамбль их трех муралов на девятиэтажках рядом с Карагандинским университетом имени Букетова. Автор этих композиций поднял тему мирового искусства, замиксовав мировые шедевры.

Фото предоставлено Центром урбанистики

Первый мурал — это объединение двух портретов: "Казахского вальса" Гульфайрус Исмаиловой и "Поцелуя" Густава Климта.

Фото предоставлено Центром урбанистики

Композиции второго мурала – это и "Большая волна в Канагаве" Кацусика Хокусая, и "Звездная ночь" Ван Гога.

Третий мурал отображает современное искусство. Натюрморт объединяет картины "Девочка с персиками" Валентина Серова, "Банка с супом Кэмпбелл" Энди Уорхола и "Комедиант" Маурицио Каттелана.

Также мурал – это отличный способ выразить свое уважение какой-то определенной личности. Один из первых муралов в Караганде рассказывает о подвиге егеря Нурлана Ергалиева, защищавшего стада сайги от браконьеров.

Фото предоставлено Центром урбанистики

13 января 2019 года егери Нурлан Ергалиев и Петр Ницык напали на след браконьеров, которые убили 17 степных антилоп. Сайга занесена в Красную книгу Казахстана. Они вступили в бой с браконьерами, но тех оказалось больше. Браконьеры зверски избили егерей и бросили умирать на морозе, забрали ключи от машины и GPS-навигаторы. Позже Нурлан Ергалиев скончался в больнице. Чтобы подвиг карагандинского героя не забывали, решили создать этот арт-объект на проспекте Нуркена Абдирова. Он был срисован с трогательной фотографии егеря, где тот любовно поднимает к солнцу детеныша сайги.

В конце октября в Караганде в Майкудуке появился мурал, посвященный памяти известного казахского политического и общественного деятеля, лидера партии "Алаш" Алихана Бокейхана.

Фото предоставлено Центром урбанистики

Откуда идеи?

По словам Валерии Хасуевой, для каждого мурала тщательно все продумывают. К примеру, мурал "Дорога к мечте" находится на одном из главных проспектов города – проспекте Республики, д. 18/2. Это 16-этажное здание.

Самое высокое в Караганде. Самое просматриваемое. И именно на этом месте нужно было изобразить что-то концептуальное, что действительно заденет людей за живое.

Фото предоставлено Центром урбанистики

Для такого масштабного проекта мы специально выбирали самый просматриваемый фасад. Огромные воздушные шары, поднимающиеся вверх, символизируют наш путь к мечте. Мы хотели добиться такого результата, чтобы карагандинцы, которые каждый день проезжают по этой оживленной магистрали, хоть на секунду задумывались о том, о чем они сами мечтают. Валерия Хасуева

В нанесении рисунка, по ее словам, были свои сложности. Здание высотное. Изображение на верхних этажах наносили профессиональные альпинисты. Приходилось также использовать пожарную лестницу.

Были и другие проблемы. Это был наш внутренний момент. Наш проектный менеджер немного ошиблась с тоном краски и заказала не ту краску. И мы всей командой поехали исправлять промах. Взяли всю краску, что была, посмотрели, как добиться нужного оттенка, и смешали краску. Это были огромные бочки с краской по 50 литров. Вот так вышли из положения. На этот мурал у нас ушло более 300 литров краски и больше 150 килограммов грунтовки. На последний мурал, посвященный Алихану Бокейхану, ушло 150 литров краски и 50 килограммов грунтовки. На каждом фасаде количество краски и грунтовки рассчитывается индивидуально, смотря какая поверхность. Валерия Хасуева

Эксперт также рассказывает, что часто урбанисты намеренно выбирают работы отечественных авторов. К примеру, "Мур-мурал".

Фото предоставлено Центром урбанистики

Работу казахстанской художницы Тони Шипулиной урбанисты увидели в интернете. Это котик, расположившийся на корпешке.

Фото предоставлено Центром урбанистики

Еще одна работа, появившаяся в Майкудуке – на малой родине Геннадия Головкина, была сделана по картине другой отечественной художницы Жулдыз Жолбарыс. Мурал называется "Девушка в саукеле". Это изображение красивой девушки в праздничном наряде. Мурал очень полюбился жителям Майкудука.

"Девушка в саукеле" – утонченная и невероятной теплоты и красоты девушка, которая изображена на суровой и холодной многоэтажке. Это сродни душе Майкудука: холодный, суровый и боевой характер с невероятно теплой и отзывчивой душой, – так описали эту работу урбанисты.

По словам Валерии Хасуевой, муралы, не только в Караганде или Темиртау, но и в других городах Казахстана, должны становиться точками притяжения для казахстанцев.

Иногда мастера изображений на стенах домов отдают дань уважения народным любимцам. Свою любовь и уважение к творчеству казахстанского певца Димаша Кудайбергена буквально на прошлой неделе урбанисты выразили в Актобе, – говорит эксперт.

Фото предоставлено Центром урбанистики

Известный казахстанский артист родился в Актобе, поэтому авторы проекта решили запечатлеть его в родном городе. Высота изображения – более девяти этажей, то есть не менее 18 метров.

Жители городов с благодарностью пишут на страницах социальных сетей урбанистов.

Город заметно преображается благодаря вам! – говорят пользователи соцсетей.

Фото: скриншот

"Жители городов с удовольствием фотографируются около новых арт-проектов. Тут же, как ответ на бурлящую вокруг муралов жизнь, появляются новые детские площадки, развивается бизнес, открываются кафе, донерные, магазины. Что сейчас собственно и происходит. Есть отличные примеры в Астане и Семее, когда совершенно непривлекательное пространство под мостами после нанесения арт-объектов, стройки спортплощадок и других объектов превратилось в такую вот точку притяжения горожан", – отмечают урбанисты.

Фото: скриншот

Муралы, по их словам, меняют городскую среду не только с эстетической стороны, но и с экономической.

Фото предоставлено Центром урбанистики

Автор: Ева Гоцкая