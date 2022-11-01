В Абайской области мужчина обманул сельчан на 10 млн тенге

Полицейские Абайской области задержали мужчину, который обманывал жителей села, обещав выплатить деньги в ближайшее время. Сумма ущерба составила более 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, мужчина обманным путем "скупил" в общем 50 голов скота и обещал рассчитаться с жителями села после реализации.

Подозреваемый ездил по районам и "закупал" скот. Сельчанам денежные средства обещал выплатить в ближайшее время.

Полицейские установили 27-летнего подозреваемого. Начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК “Мошенничество”.

В Алматы задержали подозреваемого в серии краж в ночных клубах. Как установило следствие, он выбирал места массового скопления людей: ночные клубы, лаундж-бары, караоке. В основном молодой человек крал сотовые телефоны.