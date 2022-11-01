Неоспоримые фавориты топ-матчей Лиги чемпионов

Рабочая неделя – не повод отвлекаться от одного из главных футбольных турниров года – Лиги чемпионов, где в самых интересных матчах уже определены фавориты.

"Бавария" – "Интер"

2 ноября мюнхенская "Бавария" и миланский "Интер" сойдутся в шестом туре группового этапа. И та, и другая команда обеспечили себе выход в плей-офф. Мюнхенцы вышли с первого места, а миланский клуб – со второго.

В последнем матче группового этапа "Бавария" буднично разобралась с "Барселоной" на "Камп Ноу" – 3:0. Гол Левандовски в ворота Нойера болельщики так и не увидели. "Интер" же разгромил "Викторию" – 4:0.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Бавария" - 1.52, Ничья – 4.70, "Интер" - 5.50

"Ювентус" – ПСЖ

Уже на следующий день, 3 ноября, в Турине состоится матч "Ювентуса" и ПСЖ. Прямо сейчас "Старая Синьора" не радует своей формой. Пять поражений в шести матчах Лиги чемпионов ярко характеризуют текущее состояние итальянцев, как итог – невыход в следующий этап самого престижного турнира Старого Света.

У ПСЖ дела куда лучше. Чего стоит один Лео Месси, обновивший в матче с "Маккаби" один из рекордов Лиги чемпионов. Он стал самым возрастным игроком, который в одной игре дважды забил и дважды оформил голевую передачу.

Тем не менее болельщики могут рассчитывать на очень зрелищный матч.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Ювентус" - 5.20, Ничья – 4.20, "ПСЖ" - 1.65

А на какой исход зарядишь ты?