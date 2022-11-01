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В Акмолинской области погиб рабочий от удара ковшом

гибель Фото: pixabay
Как рассказали в Департаменте полиции Акмолинской области, трагедия произошла 27 октября. На объекте от удара ковшом погиб рабочий, сообщает Zakon.kz.

В полицию Целиноградского РОП обратился работник одного из предприятий.

В селе Акмол, на объекте по укладке провода для канализационных труб, водитель экскаватора во время работы по неосторожности травмировал своего коллегу ковшом экскаватора.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

27 июля рабочий погиб от удара электричеством в Экибастузе.

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